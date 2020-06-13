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藝人仝卓涉高考作弊學位取消 繼父等15官被處分

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
藝人仝卓。 圖／取自微博
藝人仝卓。 圖／取自微博

藝人仝卓上月在網上直播時，自曝高考時「通過手段」將自己往屆生的身分改為應屆生身分，引來網友質疑其涉嫌高考舞弊。山西省教育廳12日通報，指仝卓2013年高考成績無效。隨後仝卓就讀的中央戲劇學院也發布通報，撤銷仝卓畢業證書。另外，仝卓繼父等涉事15名官員遭處分。

香港01報導，山西臨汾市紀委監委也針對此事通報調查情況，仝卓繼父、臨汾市人大常委會副秘書長仝天峰，因嚴重違反組織紀律，夥同他人偽造仝卓應屆生和黨員身分，予以留黨察看一年、政務撤職處分，其餘十多名涉事官員也受到不同程度的處分。

報導稱，山西省教育廳12日通報稱，經核實調查，仝卓偽造應屆生身分，於2013年參加了解放軍藝術學院、中央戲劇學院、天津音樂學院等高校的專業課考試，並參加了當年的高考。山西省招生考試管理中心已作出仝卓參加山西省2013年高考各階段、各科成績無效的處理決定。

根據山西臨汾市紀委監委通報，該市人大常委會副秘書長、辦公室副主任、研究室主任仝天峰是仝卓的繼父。2012年至2013年間，仝天峰請託市教育局官員辦理仝卓從外地轉學到臨汾的事宜，為仝卓獲取應屆生身分。期間仝天峰還請託該市的區委組織部官員、市第二中學副校長等人違規辦理仝卓入黨手續。

通報還稱，在對仝卓有關問題調查過程中，市教育局局長等人訂立攻守同盟，對抗組織調查，隱瞞仝卓學籍存在問題，市公安局已於6月3日以涉嫌犯偽造國家機關證件罪，對三名教育局職員立案偵查並採取強制措施。

除上述三人外，另外還有12名官員遭到處分。其中仝卓的繼父仝天峰受到政務撤職處分，留黨觀察一年。臨汾市教育局黨組書記、局長李晉平黨內及政務職務均被撤銷，其他人也受到撤職、政務記過、黨內嚴重警告等處分。

對此，網友紛紛表示，「娛樂圈進不去，父親也被處理了，學歷也沒有，當代坑爹第一人」、「繼父對他真挺好，結果坑爹」、「年度反腐『大使』，仝某，他一口氣打掉一個關係鏈」、「這一群領導們倒齊齊整整，好一個攻守同盟啊」、「這個處理滿意，拒絕官二代特權。」

高考 教育局

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