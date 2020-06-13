曾遭美點名制裁… 武漢公安局前副局長夏建中涉違紀被查

湖北武漢市紀監委網站12日發布消息稱，武漢市公安局前黨委副書記、副局長夏建中涉嫌違紀、職務違法，被審查、調查，並被採取留置措施。

香港01報導，夏建中的具體罪行未披露，不過他的名字早前曾出現在美國的一封信函中。

美國福斯新聞（Fox News）5月報導，一封發給美國國務卿龐培歐和財政部長米努勤的信函中，三位聯邦眾議員敦促龐培歐和米努勤動用「全球馬格尼茨基人權問責法」（簡稱「馬格尼茨基法案」），對一些中國官員實施制裁。上述議員在該信函中點出了十名中國官員，夏建中就在其中。

香港01報導，公開資料顯示，今年61歲的夏建中為湖北洪湖人，曾任武漢市公安局江漢區分局戶政科科長(副處級)，市公安局政治部幹部人事處副處長，市公安局計算機管理監察處處長，市公安局武昌區分局局長、黨委副書記、黨委書記，武昌區委常委、政法委書記，後任武漢市公安局副局長、黨委委員。

據報導，2016年3月，武漢市委組織部發布幹部任前公示，夏建中擬任武漢市公安局黨委副書記，明確為正局級。此後，他擔任武漢市公安局黨委副書記、常務副局長（正局級），二級警監警銜。

2018年2月，武漢市對2017年度完成市委市政府重大決策部署、完成「四張成績單」作出重要貢獻的29名局級領導幹部和100名處級以下幹部，授予全市「2017年度最佳領導幹部」和「百佳優秀公務員」榮譽稱號，記三等功。夏建中是其中之一。

報導指出，在夏建中之前，武漢政法系統已有多人被查。2020年6月8日，武漢市人大常委會原副主任孫應徵落馬。他曾長期任職於湖北省政法系統，2007年至2016年任武漢市人民檢察院檢察長。而他的繼任檢察長孫光駿，在2018年9月已被查。

此外，還包括2018年5月，武漢市中級人民法院院長王晨被查；2019年4月，武漢市委政法委原常務副書記周濱被「雙開」。