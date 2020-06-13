疫後網路時代 2.5億老人恐被科技拋棄

疫情後的網路時代，對於跟不上趨勢變化的老人族群，政府和社會都應多些同理心與具體的作為，讓他們不再舉步維艱。

商店買水果 付現被拒

在網路越來越普及、科技越來越發達的中國，越來越多的老人，正在逐漸被時代淘汰。因為，這些老人並不會使用微信二維碼，不會上網購物買票、不會網上預約醫院、不會用移動支付（第三方支付）買菜。

老人們腦子裡有一連串的問號「為什麼商店不收人民幣了？為什麼火車站買不到票了？為什麼路邊上的自行車別人一騎就走了？為什麼醫院都不能自己親自掛號了？」到底是什麼原因，老人不懂。他們只知道網路化的社會正在逐漸將他們邊緣化，限制他們的衣食住行。

聯合新聞網報導，根據中國國家統計局最新公布的資料顯示，2019年中國滿60歲以上人口約有2.5億，其中滿65歲的人有1.8億人。而中國2018年的移動支付規模高達227兆元人民幣（約32兆美元），上到醫院，下到買菜，無處不見的是微信掃碼付款。

據「新老人」微信公眾號刊出的「對不起，這2.5億個老人，正在被拋棄…」一文指出，這兩個數據放在一起看，就可發現一個目前中國社會上越來越明顯的問題：生活越來越依賴網路的現在，越來越多的老人，正在逐漸被時代淘汰。

在北京勁松的手機店，店員說，到現在，還有許多老人指定買按鍵式的「普通手機」，不買智慧型手機，因為「太複雜、不會用」，也不想麻煩別人。只有打電話和發簡訊的功能。

67歲黑龍江省雞西市的謝姓老人在量販店買了8.8元的葡萄，付款時被收銀員告知：「不收現金！只能用微信錢包付款。」他生氣地說：「我拿的是人民幣，又不是假鈔，這是羞辱我呢？羞辱我老頭不會用微信啊？！」

為一張車票 車站下跪

又如春運期間，在上海火車站有位來自安徽宿州58歲的大爺，連續跑了六趟火車站，只是想買一張回家的火車票，可每次都是無功而返。因為好不容易排隊排到他時，才被告知已經沒有火車票了。鐵路局人員告訴他：「必須要上網去買。」大爺無奈地表示：「俺不會」。

據報導，這位活了快一甲子的大爺原以為在火車站買票，還像以前一樣「背包一背咱就走了」，沒想到連跑六次都買不到火車票，他撲通一聲跪倒在地，哭得像個孩子似的。央視播出那一跪，其中的心酸和絕望，令觀眾心疼不已。

有網民因此呼籲相關單位尊重老人的權益，並稱網上購票確實讓許多不懂上網的老人十分為難，政府及社會應該照顧並協助這些弱勢族群，例如增加老人座及線下購買老人票。

近年，民眾使用叫車軟體搭出租車逐漸普及，但行動不便的老人在炙陽下拎重物招手打車的景象，近年仍不時可見。一項調查顯示，只有13.7%的老人會選擇用滴滴等軟件，若要叫車，他們還是沿用多年前路邊招手的打車方式。

於是，當老人發現，儘管他們很努力招手，亮著綠燈的出租車就是不停，他們因此變得拒絕或不敢出門。讓人不禁要問，在高齡化社會的年代，相關措施與福利也跟上這個趨勢了嗎？

疫情生存戰 恐先出局

據「新老人」微信公眾號文章指出，如果只是平常生活中的困難，老人們還可以靠鄰居或朋友解決，但在今年這波新型冠狀病毒疫情來襲之時，可以發現，一旦發生大型公共衛生災難，不懂網路、不懂人工智慧的老人，就會成為第一批被淘汰的弱勢群體。

中國是世界各國第一個封城、封省的。當疫情成為一場生存之戰，老年人成了第一批出局的人。

1月底到3月之間，疫情最嚴重時，口罩是一罩難求。對於年輕人來說，買口罩可以不去藥店，因為他們可以淘寶、京東、拼多多等多個購物平台搶購。但對老人來說，不懂網購，不知預約搶購，只能戴著自製的柚子口罩、布口罩，傻傻地等在藥店門口排隊，面對藥房工作人員可能告訴他「今天賣完了，你改天再來」的無奈。

如果是獨居或者殘疾老人，那就更慘了，沒有智慧型手機的他們，或許連疫情發展到什麼樣的地步都不知道。

疫情之中，每個人不可缺少的是一個代表自己健康證明的「綠碼」，這必須在微信小程序「健康寶」中註冊。封城防疫期間，隨處都可見設崗、查驗口，無論是誰，只有健康綠碼合格才能被放行。這對年輕人來說是小事，對老人來說，卻是寸步難行。

根據一段曾在微博流傳的短影音，一位馬大爺要通過黑龍江黑河一個胡同口，他拿的是「老人手機」，沒法掃健康碼。工作人員把他攔下，老人不解地問：「到底要掃啥？」雙方最後發生肢體衝突。老人被推倒在地，面部流血受傷。

前陣子，武漢剛解封時，在舉國歡騰的背後，有一群老人因為沒有健康碼，沒法上火車，只能在寒冷的夜裡，守在武昌火車站廣場。這些人，大多為不會用智能手機的老年人。

網路上掛號 不會預約

不懂新科技的老人，不僅出行不易，就醫也難。為避免交叉感染，醫院規定疫情期間到院看診須提前在網路上預約，再按照預約的時間，準時就診。但對於老年人來說，他們不會預約，只能在醫院的叫號窗口前等候。至於等多久，有的要看預約的人什麼時候結束，有的醫院根本停止了現場掛號。老人能做的，還是只能苦候，在忍著病痛的同時，等著一個不確定的結果。

疫後，中國強調行政「網格化」管理，更加依賴網路。有的老人無法出門買菜和生活必需品，需要靠志願者協助，但因為沒有智慧型手機，必須要先通知社區和街道辦，或透過遠在外地的孩子和志願者聯繫，否則連生活物資都成問題。

那麼能否在推廣移動支付的同時，給老人留下部分可用現金支付的窗口？在普及綠碼的同時，也開給老人紙本的健康證明呢？比如在網上買火車、高鐵票的同時，給老人們留下現場購買的車票呢？

有人認為，這是老人無法「與時俱進」，基本生活技能也是循序漸進發展的，不是什麼高深的學問，不能不接受或不想學習使用網路找理由。據「新老人」文章稱，「這不是學不學習的問題，這是是否凡事都要考慮整個群體適不適應的問題。有些科技看似進步，其實它存在太多太多的問題！」

一種全面普及的科技，並無法顧及各年齡層，能熟練使用的人群，又沒有足的同理心去理解和幫助並不算少數的弱勢群體。從科技到人性的缺陷和不足，大多數民眾卻不自知。

「新老人」文章指出，「誰都會老，去請為2.5億老人想想，為他們提供一下可行的措施！」