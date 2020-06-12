北京今新增2例新冠肺炎病例 均無湖北武漢接觸史

北京新冠肺炎疫情防控今日下午發布，12日北京市豐台區新增兩名確診病例，兩名患者為同一單位員工，且都沒有境外與湖北武漢的接觸史。

據陸官媒央視新聞報導，病例一為楊姓男子，為中國肉類食品綜合研究中心員工，在9日獨自騎車到轄區醫院發熱門診就診，12日樣本核酸檢測為陽性。患者自述近2周有出北京史（青島出差5天），無境外人員、湖北武漢接觸史。

另一名患者為尹姓男子，也為中國肉類食品綜合研究中心員工。他是在12日的區級排查中，其樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠炎確診病例。患者自述近2周無出京史，無境外人員、湖北武漢接觸史。

報導稱，目前兩名患者均在定點醫院隔離治療，現豐台區正在對患者進一步開展流行病學調查，對患者去過的場所進行人員和環境的採樣和檢測，落實病家和社區消毒，對密接人員落實集中隔離管理，切斷傳播途徑。同時，也加大社區和單位管控力度，對其所在社區和單位進行封閉式管理。