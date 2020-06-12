北京12日再確診兩例本土型新冠肺炎病例

繼昨日出現一起本土型新冠肺炎病例後，北京市政府今天通報，豐台區確診兩例新型冠狀病毒疾病（COVID－19）病例，兩人均為中國肉類食品綜合研究中心員工，其中一人曾赴青島出差5天。

北京市至6月11日已連續55天未出現本土型新增新冠肺炎確診病例。央視新聞報導，北京市政府下午召開第113場疫情防控記者會上通報，北京市豐台區12日新增2例確診病例，為同一單位員工，已轉至定點醫療機構治療。

通報稱，病例1的劉姓男子今年25歲、北京人，家住豐台區西羅園街道馬家堡東路，6月9日獨自騎車到轄區醫院發燒門診就診；患者曾出現咽喉痛、發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，最高體溫攝氏38．6℃。

患者自述近2週有出北京史（青島出差5天），無境外人員、湖北武漢接觸史。就診過程中全程佩戴口罩。6月12日，樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例。

報導稱，病例2的尹姓男子現年37歲、北京人，家住豐台區西羅園街道角門北路。6月9日出現咽喉癢、有痰、輕微咳嗽，體溫正常，未就診和服藥。

6月12日，經豐台區級排查，將尹姓男子轉送至轄區定點醫院隔離排查，樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例；患者自述近2週無出北京史，無境外人員、湖北武漢接觸史。

對於連續兩天出現無境外人員、湖北武漢接觸史的新增確診病例，健康時報引述北京協和醫學院公共衛生學院院長劉遠立認為，此存在兩種可能性，一是流行病學調查可能無法真實的反應客觀、全部情況，存在患者主觀回憶和客觀調查誤差；二是存在被無症狀感染者感染的小機率情況。

中國疾控中心首席專家曾光表示，目前需要做的是查清楚病例的感染源，以及14天來的密切接觸者；新增病例也敲響了一個警鐘，疫情防控上緊繃的弦還不能完全放鬆。

他指出，目前中國疫情雖沒有完全結束，但逐漸平穩，出現反彈的整體趨勢也在減弱，在此情況下，偶然出現一兩個病例是在所難免的，但是絕對不會流行起來。