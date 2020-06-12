喜轉怒！廣東彩民中獎790萬元 竟是彩票店主P圖

李小姐（化姓）今年1月9日在廣東中山市福彩中心開發區陵崗村網點購買了幾組雙色球號碼，投注108元居然中了790萬元(約111萬美元)大獎！然而，驚喜一小會兒就變成了憤怒：相熟多年的店主覃某，竟然沒有真正幫她買這組號碼，只是通過電腦P了一張已經買了彩票的圖發給她。

瀟湘晨報報導，李小姐今年1月10日到派出所報稱，她在1月9日下午2時通過手機微信向陵崗村一中國福利彩票店投注了108元錢的福利彩票，該站經營者覃某收款後將李小姐下注號碼的福利彩票通過微信發給李小姐確認下注。當晚9時，李小姐對獎時發現其中一組號碼中了一等獎，獎金高達790萬元。李小姐高高興興到該投注站兌獎時，才發現覃某並沒有替她真正下注，而是通過電腦修改了投注票後假裝下注，並把修改後的假彩票截圖發給了李小姐。

據報導，覃某隨後經公安機關傳喚後自行到案。警方從覃某處繳獲手機1部、雙色球彩票1批經。後經鑑定，偽造的假彩票231張，彩票金額總額共3990元。歸案後，覃某對的犯罪事實供認不諱。案發後，覃某多次向李小姐賠禮道歉，並主動協商賠償。

近日，中山市人民法院一審判決，覃某判處有期徒刑1年，並處罰金6000元。此前，覃某已經承諾賠償李小姐15萬元，前期支付了10萬元，剩餘5萬元則採取每月分期支付2000元的方式。