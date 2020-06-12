快訊

國防部公布磐石艦疫調結果 四大缺失造成防疫破口

龜山島百年島主家族 比蔡閨更有資格重回故土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喜轉怒！廣東彩民中獎790萬元 竟是彩票店主P圖

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導

李小姐（化姓）今年1月9日在廣東中山市福彩中心開發區陵崗村網點購買了幾組雙色球號碼，投注108元居然中了790萬元(約111萬美元)大獎！然而，驚喜一小會兒就變成了憤怒：相熟多年的店主覃某，竟然沒有真正幫她買這組號碼，只是通過電腦P了一張已經買了彩票的圖發給她。

瀟湘晨報報導，李小姐今年1月10日到派出所報稱，她在1月9日下午2時通過手機微信向陵崗村一中國福利彩票店投注了108元錢的福利彩票，該站經營者覃某收款後將李小姐下注號碼的福利彩票通過微信發給李小姐確認下注。當晚9時，李小姐對獎時發現其中一組號碼中了一等獎，獎金高達790萬元。李小姐高高興興到該投注站兌獎時，才發現覃某並沒有替她真正下注，而是通過電腦修改了投注票後假裝下注，並把修改後的假彩票截圖發給了李小姐。

據報導，覃某隨後經公安機關傳喚後自行到案。警方從覃某處繳獲手機1部、雙色球彩票1批經。後經鑑定，偽造的假彩票231張，彩票金額總額共3990元。歸案後，覃某對的犯罪事實供認不諱。案發後，覃某多次向李小姐賠禮道歉，並主動協商賠償。

近日，中山市人民法院一審判決，覃某判處有期徒刑1年，並處罰金6000元。此前，覃某已經承諾賠償李小姐15萬元，前期支付了10萬元，剩餘5萬元則採取每月分期支付2000元的方式。

微信 公安 廣東

延伸閱讀

中國首例／武漢難屬控瞞疫 索償200萬元

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

颱風最快今晚生成 吳德榮：恐增強午後對流

東莞推10km2產業用地 向全球招商

相關新聞

陸媒證實 大陸已為國企員工出國提供新冠病毒疫苗接種

針對彭博社報導，中國部分大型國有企業員工在出國前，可自願選擇注射目前正在研發中的新冠病毒疫苗。《環球時報》就此向有海外業...

吹哨者李文亮妻今生下男嬰：你送給我最後的禮物

據上海《澎湃新聞》報導，「吹哨者」武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的孩子12日在武漢出生。李文亮的妻子付雪潔在微信朋友圈發文告訴李文亮：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」

北京本土確診病患傳兩周前曾去過吉林 涉隱匿行蹤

北京市昨天公布一位住在西城區的本土確診病例，52歲的唐某某，不但自己確診，他就讀北京市育民小學四年級的孩子班上同學也確診。該校四年級家長騰訊微信群昨晚炸鍋了。有家長在群裡留言，官方對外公布的消息稱「唐某某兩周內沒有離開北京」，事實上兩周前去了一趟東北吉林。而唐還涉嫌隱匿自己行蹤。

陸南方洪水肆虐 148河逾警戒線

大陸水利部副部長葉建春昨天表示，中國大陸目前已全面進入汛期，迄今已有一四八條河流發生超過警戒水位以上的洪水。大陸水利部水...

大陸國際航運船員確診 成新冠肺炎防疫新挑戰

國際航運船舶對大陸新冠肺炎疫情防控的威脅近來受到關注。據北京日報報導，6月11日，浙江、福建都傳出有外籍船員確診；早前，山東青島也報告3名中國籍船員確診。

北京今新增2例新冠肺炎病例 均無湖北武漢接觸史

北京新冠肺炎疫情防控今日下午發布，12日北京市豐台區新增兩名確診病例，兩名患者為同一單位員工，且都沒有境外與湖北武漢的接...

喜轉怒！廣東彩民中獎790萬元 竟是彩票店主P圖

李小姐（化姓）今年1月9日在廣東中山市福彩中心開發區陵崗村網點購買了幾組雙色球號碼，投注108元居然中了790萬元(約111萬美元)大獎！然而，驚喜一小會兒就變成了憤怒：相熟多年的店主覃某，竟然沒有真正幫她買這組號碼，只是通過電腦P了一張已經買了彩票的圖發給她。

中國東北驚現蝗蟲 1平方米有50隻

印度和巴基斯坦等地近期受到蝗蟲侵襲，而在中國東北的吉林省和黑龍江省，多個市縣近日亦發現蝗蟲，其在一平方米的密度最高達到50隻。

中國救洪災搞「擺拍」挨轟另類災難

中國已全面進入汛期，迄今已有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省262.7萬人次受災，直接經損40.4億元。與此同時，網上流傳著不少關於南方洪澇災害的圖片和視頻，其中卻有不少救災照片「擺拍」等不實信息。

制止校園欺凌 江蘇學生反遭痛毆腦死

江蘇省南通上月發生一起學生遭毆死事件，經調查，死者盛某疑阻止校園霸凌，反而遭14歲初中生范某夥同19歲社會人士蔡某毆打，最後頭顱傷勢嚴重死亡。

廣東超生1胎罰錢 廣西連生9胎領補助

中國一對夫妻只能生育兩個孩子，但各地實際執行卻差很大。廣東一對夫妻超生第三個孩子後，面臨高額罰款追繳；但廣西一對夫妻已連生九個孩子，不但沒被罰還領滿補助金。

大媽玻璃橋上熱舞 保全：橋要斷啦！

日前在浙江杭州山溝溝玻璃橋景區內，一群大媽在玻璃橋上集體跳廣場舞的視頻遭曝光。保安見狀大叫「橋要斷了！」也沒能阻止大媽們熱舞。

熱門新聞

中共國台辦警告 台灣敢修憲、正名「必遭嚴懲」

吹哨者李文亮妻今生下男嬰：你送給我最後的禮物

北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

Superdry 極度乾燥宣布7月退出中國市場

港媽淘寶網購Elsa卡通水壺要求刻名 收貨見實物好崩潰

陸媒證實 大陸已為國企員工出國提供新冠病毒疫苗接種

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。