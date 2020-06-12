中國東北驚現蝗蟲 1平方米有50隻

印度和巴基斯坦等地近期受到蝗蟲侵襲，而在中國東北的吉林省和黑龍江省，多個市縣近日亦發現蝗蟲，其在一平方米的密度最高達到50隻。

香港01報導，吉林省吉林市農業農村局近日發布緊急通知，要求全力做好蝗蟲監測與防控。當中寫道，該市蛟河市、樺甸市、永吉縣、龍潭區、昌邑區、船營區等地的部分荒地、林地、崗地等處已發生蝗蟲為害，呈點片發生。截至6月4日，全市蝗蟲發生面積約13.4公頃，平均發生密度10-20隻/平方米，密度高的可達50隻/平方米，為害部位大都為闊葉草本植物的嫩葉，危害狀為缺刻狀，個別導致整片葉子被吃光。

通知又指，全市農田尚未發生蝗蟲為害，目前蝗蟲處於蝗蝻階段。市農業農村局植保專家提出防控措施建議，高度重視蝗蟲防控工作。如出現大面積、高密度發生情況，要及時上報，組織開展統防統治、聯防聯治，確保農田免受蝗蟲所害。

報導指出，蝗蟲在當地又叫「土螞蚱」，一年發生一代，多數以卵在土中越冬，越冬卵約於5月中、下旬至6月上旬孵化。6月下旬至7月中旬以前多為蝗蝻（蝗蟲幼蟲）階段。7月上中旬是成蟲發生盛期，也是為害盛期。除危害糧食作物外，還可危害果樹、蔬菜等，但危害性比飛蝗小。隨著蟲齡的增加，遷移力增強，逐漸向農田蔓延擴散，如不及時防治能把大片作物吃光，嚴重影響農業生產。

另外，黑龍江省林業和草原局於6月1日發通報，稱自5月中旬以來，黑龍江省哈爾濱市周邊區、縣（市）在林地邊緣出現小面積高密度蝗蝻，局部區域情況相對比較嚴重。黑龍江省委書記張慶偉批示要高度重視，快速組織防治。

通報又指，黑龍江省林草局全力組織、指導各級林草局部門開展蝗蟲監測和防治工作，目前發生態勢得到效控制。截至目前，全省除哈爾濱市周邊已報告的5個區、縣（市）發生蝗蟲蟲情24631畝外，佳木斯市郊區和樺川縣也發現小面積蝗蟲蟲情，總計面積約50畝左右，其他市（地）均未發現蝗蟲蟲情。