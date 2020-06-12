中國救洪災搞「擺拍」挨轟另類災難

中國已全面進入汛期，迄今已有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省262.7萬人次受災，直接經損40.4億元。與此同時，網上流傳著不少關於南方洪澇災害的圖片和視頻，其中卻有不少救災照片「擺拍」等不實信息。

中國水利部副部長葉建春昨天表示，目前全國已全面進入汛期，南方近期遭遇入汛以來最強降雨，多地雨量打破當地6月上旬降雨總量紀錄。

迄今已有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。這波強降雨也為一些省份帶來洪澇災害，像是廣西一處水庫就因暴雨導致垮壩，廣東惠州東江也發生潰壩，淹了兩個村，但沒有人員傷亡。

上觀新聞報導，近日南方暴雨，多省市受災，網上流傳不少網友拍攝的視頻，善意提醒親友注意安全。但其中也不乏別有用心之人炮製出一些聳人聽聞的消息。

這兩天，網上流傳著一條「洪水中的擺拍」圖文傳言。圖片中，洪水齊腰淹沒街道，一男子僅露出一腦袋正在拍攝救災的軍人。與此圖片一同發布的文字極具「帶節奏」的意味：「洪水中的擺拍。也是醉了，也是服了。」

據報導，此微博配發圖片稱「洪水中的擺拍」不實。該圖片中男子實際為湖南瀟湘晨報攝影記者楊抒懷，圖片中的場景，是他在2010年參與報導江西撫州洪災工作時的工作照片。可以確定，網傳「洪水中的擺拍」圖文消息實屬謠言，是使用舊圖進行造謠抹黑。發布相關消息的微博用戶，已被微博「永久禁言」。

網傳一段視頻中，一棟臨江的房屋因洪水而倒塌。其發生地被冠以湖南、廣西、廣東等多地後，視頻在網上廣泛流傳。視頻中的一幕究竟發生在哪兒？

報導指出，廣西柳州受連日暴雨影響，貝江流域水位上漲，融水鎮一房屋10日因洪水沖刷轟然倒塌。柳州屋主提前撤離，未造成傷亡。

此外，網上還流傳一段「廣西柳州一輛皮卡車在涉水時被洪水沖走」視頻。仔細觀看視頻後發現，視頻中的皮卡車牌號與國內不同，這一幕可能發生在國外。而這段視頻在2018年9月就在網上流傳了。