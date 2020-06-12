制止校園欺凌 江蘇學生反遭痛毆腦死

江蘇省南通上月發生一起學生遭毆死事件，經調查，死者盛某疑阻止校園霸凌，反而遭14歲初中生范某夥同19歲社會人士蔡某毆打，最後頭顱傷勢嚴重死亡。

香港01報導，死者母親指出，盛某和范某是同學，起因可能是范某揚言要毆打一名初一的學生，被盛某知道後進行勸解，惟范某不聽。後來盛某將范某要打人的消息傳出去，遭到了范某的怨恨，最終導致悲劇。

死者母親哭訴：「他們把我兒子引到一個隱蔽處，一個抱著我兒子，另一個往死裡打，我兒子硬生生被他們打成了腦死亡。」

死者母親稱，兒子去年9月從武漢轉到南通就讀，轉學不久卻出現厭學情緒。葛女士最初以為兒子可能不適應教學內容，後來卻發現兒子從家裡拿走500元人民幣，借給校外一位陳姓男子。陳男也是范某在社會上認識的「大哥」之一。

死者母親還說，因為案件發生在校園外，學校稱案件與學校無關。痛失愛子的葛女士希望嚴懲兇手，不要讓校園欺凌悲劇重演。