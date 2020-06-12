廣東超生1胎罰錢 廣西連生9胎領補助

中國一對夫妻只能生育兩個孩子，但各地實際執行卻差很大。廣東一對夫妻超生第三個孩子後，面臨高額罰款追繳；但廣西一對夫妻已連生九個孩子，不但沒被罰還領滿補助金。

中國迄今未開放計畫生育政策，規定一對夫妻只能生育兩個孩子。但因為出生人口連年下滑創新低，加上處罰有實務困難，各地執行政策呈現很大的差異。

界面新聞報導，廣東廣州市番禺區一對夫妻生下第3個孩子後，當地衛健局決定對他們徵收社會撫養費合計近32萬元（人民幣，下同，約4.5萬美元，約128萬新台幣）。

報導引述媽媽王芳（化名）說，現在一家七口的生活都依靠丈夫劉平（化名）一個人工資維持，家中長輩罹患癌症，第二個孩子因無錢繳納學費仍無法去上幼稚園，32萬元的社會撫養費已將他們家的生活逼上絕境。

報導引述番禺區石樓鎮計生辦一名人士說，生育政策沒有全面放開前，依然會對「超生」徵收社會撫養費，因為有法條規定，「我們必須要執行」。但他說，這對夫妻可以申請分期繳納，「不會讓你生活不下去的」。

相較之下，廣西省河池市都安縣保安鄉一對90後年輕夫妻已經連生九個孩子，還將在三個月後生下第十個孩子，不但未被處罰，因為他們是貧困戶，還領滿低保（最低生活保障）補助。

網易新聞報導，這對夫妻住在一個偏僻的村莊，全家11口擠在搖搖欲墜、四面漏風的木板房子，主要經濟來源全靠丈夫外出打工，而丈夫一個月工資不過六、七千元，日薪才200元。但丈夫還很自信地表示，撫養沒有問題，對未來充滿自信。

頭條新聞報導，目前，這家人共11口全部享受最高品類低保，每人每月350元，等於每月可領3850元。

據報導，當地不但沒有處罰這對夫妻，還為他們蓋了一間扶貧的新房子，但這對夫妻並沒有搬過去住。丈夫說，因為入住要交1萬元，他拿不出那麼多錢。

同樣是超生，兩廣近日傳出的案例卻差很大，引發網友熱議這到底是製造「人口紅利」還是「社會負擔」；多數網友對這兩個超生案例持負評，認為經濟情況不好還硬要生，實在不負責任，主張政府該罰就要罰。