大媽玻璃橋上熱舞 保全：橋要斷啦！

日前在浙江杭州山溝溝玻璃橋景區內，一群大媽在玻璃橋上集體跳廣場舞的視頻遭曝光。保安見狀大叫「橋要斷了！」也沒能阻止大媽們熱舞。

綜合媒體報導，視頻可見，當時有十多名大叔大媽遊客同時在橋上大跳廣場舞，以致整座玻璃橋猛烈搖晃。現場有保全大聲勸阻，「不要跳了，看不見橋要斷了」，但大媽們依然繼續伴隨節奏強勁的音樂，一邊拍片自娛，一邊「載歌載舞」。

據時間視頻11日報導，風景區工作人員稱，事情發生在6月7日，遊客是為了拍短視頻，工作人員看到後一分鐘之內予以制止。

大媽遊客的行為引來不少網友批評，「一群譁眾取寵的神經病，如果真出事了，誰能擔這個責任」、「就是一群禍害」、「這群人只有等橋塌了摔個稀巴爛才長腦子」；更有網民建議，景區方面應將他們列入黑名單，「可以罰款，加入黑名單」、「這個得進全國景區黑名單了吧」。