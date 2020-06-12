當當網創始人學巴菲特拍賣午餐時間 網友：別摔杯子

當當網創始人李國慶6月11日在個人微博宣布，將於6月13日開啟淘寶直播首秀。李國慶還宣布將拍賣自己一小時的午餐時間，起拍價為1000元。截至6月11日晚上，根據李國慶微博貼出的拍賣喊價，該鏈接已拍到46萬4855元。

據悉，李國慶此次上直播的目的，更多是為了推薦早晚讀書的會員卡和圖書，給自家產品帶貨。中國經濟周刊報導，對於李國慶「效仿」股神巴菲特拍賣午餐的做法，網友們紛紛評論調侃。有網友在其微博評論區留言稱：「一起吃飯不可以摔杯子」、「不敢交朋友，怕你搶我章」。

據報導，李國慶11日宣布，將於6月13日下午7時開啟淘寶直播首秀。同時，李國慶還宣布將拍賣自己一小時的午餐時間。拍賣成功者，可以與李國慶一起聊聊讀書感悟、創業故事和人生經驗，起拍價為1000元。截至11日晚上，已有2924人圍觀，51人報名，84人設置提醒。

新京報報導，目前李國慶1小時午餐時間拍賣鏈接顯示，開拍時間為6月11日零點，結束時間為6月13日22點，保證金為50元，起拍價1000元，截至6月11日晚上，根據李國慶微博貼出的拍賣喊價，該鏈接已拍到46萬4855元。

去年6月，李國慶宣布了離開當當網後，自己的新創業項目「早晚讀書」。李國慶此次直播還將為自己的創業項目早晚讀書帶貨，包含會員卡和圖書等。

今年2月，當當創始人、早晚讀書CEO李國慶發布稱，這次新型冠狀病毒疫情將為早晚讀書迎來第二個風口，因為早晚讀書天然具備在線、居家的屬性，特殊時期培訓和讀書就是生產力。相信早晚讀書將成為流行的讀書方式，無論是用戶增長還是留存都將迎來爆發。