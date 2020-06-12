劉少奇長女逝 笑看時代悲劇…父遭鬥、兄自殺、弟入獄

中國前國家主席劉少奇的長女劉愛琴6月7日在北京逝世，享年93歲。劉少奇希望孩子們都遠離政治，平安開心地生活就好，但劉愛琴一生仍歷經流離失所與父親被批鬥、兄自殺、弟入獄及丈夫離開等悲慘境遇，對此，她曾笑著說，她沒怪過父親，那是時代的悲劇。

劉愛琴親友表示，家屬已遵照劉愛琴遺願，將遺體捐獻作為醫學教育研究工作。由於處於疫情期間，其餘後事一律從簡。

新京報報導，劉愛琴是劉少奇與何葆貞的女兒，1927年生於湖北漢口。1934年，何葆貞為營救同志廖承志犧牲，被捕前把劉愛琴託付給鄰居工人撫養，之後養父家破落，劉愛琴過著流離失所的生活，直到1938年回到延安與父親團聚，次年赴蘇聯讀書。1966年在文化大革命中受到衝擊，1979年平反。

劉愛琴曾在河北師範大學、北京中國人民警官大學擔任俄語教師、副教授。曾獲全國婦聯授予的「三八紅旗手」以及公安部授予的人民警察一級金盾榮譽獎章。2015年並獲俄羅斯「偉大衛國戰爭勝利70周年」紀念獎章。

劉愛琴生前回憶，父親總讓她多學知識，「他讓我好好工作，在單位裡不要和別人爭什麼，不要覺得我是領導的女兒就怎樣怎樣。」1966年6月底，她回北京住了一晚，文革已經有了苗頭，當時父親還囑咐她不要跟著鬧，「沒想到那是我們父女的永別」。

她表示，父親被批鬥後，她在內蒙古被稱是蘇聯特務，失去工作被隔離，還被打得牙出血、腰也壞了、小便失禁，後來又把她送到工廠掃廁所。很多人問她怎麼熬過來的，她說，那時就是有個念頭——不能死。那些人誣陷父親和家人的話，她一個字也不信，「我堅信真相總會大白」。

劉愛琴回想起父親孤獨地死在開封，哥哥劉允斌在鐵軌上結束了生命，弟弟入獄被折磨得近乎精神失常，第二任丈夫也在最艱難的時候離開等往事，她說「我也想過，如果生在普通百姓家，也許這一生不必這麼辛苦。」至於心裡是否有怨恨，她笑著搖頭，「都過去了，這把歲數，不在意了。」她後來寫了《我的父親劉少奇》一書追憶父親。

公開資料顯示，劉少奇一生共養育了9個子女。其中何葆貞留下二男一女，即長子劉允斌、長女劉愛琴、次子劉允若。