快訊

收兩顆子彈配合隨扈保護 王浩宇：相信多數韓粉理性

中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美商用數學軟件MATLAB 哈工大、哈工程被禁用

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

有黑龍江省哈爾濱工業大學(哈工大)師生10日在微博上反映，收到了被MATLAB軟件停止服務的郵件，原因是受美國實體清單的出口管制影響。

微信量子位公眾號指出，美國商務部5月23日宣布，將共計33家中國公司及機構等列入實體清單，其中就包括哈工大、哈爾濱工程大學(哈工程)兩所院校。令人意外的是，實體清單從硬件擴展到了軟件層面，而且已經影響到了普通師生的教學與科研。

據報導，像MATLAB這類大型商業軟件，除了個人版外，一般還有企業版和校園版，後兩者是由公司和學校統一購買許可證，再提供給員工和學生使用。哈工大、哈工程被禁用的正是校園版授權。教師和學生是否可以以個人名義購買許可證來使用的呢？答案是不行。

報導指出，MATLAB除了提供校園版和企業版外，還有家庭版。但是家庭版僅限於個人用途，並不適用於政府、學術、研究、商業或其他組織用途。也就是說用MATLAB家庭版獲得的實驗數據是不能夠發論文的，否則仍然屬於侵權行為。而且MATLAB家庭版並不提供給中國地區用戶使用。

使用盜版軟件獲得的數據就更不必說了，如果投出的論文被開發商發現，等待的將是天價的索賠。

據報導，一旦被禁用，造成的後果將難以估量。

MATLAB是美國MathWorks在1984年推出的商用數學軟件，經過十幾年的發展，MATLAB已經超越了普通數學軟件，成為理工科專業必不可少的工具。

報導指出，有人認為MATLAB不能使用，還有像Python、Octave、Julia等開源軟件。其實MATLAB多年積累下來的配套軟件庫，如Simulink才是真的難以替代。

報導稱，MATLAB還僅僅是一個方面，之後還會有更多的美國軟件加入到禁用行列嗎？

公眾號 微信 北京

延伸閱讀

北市工程行14人大亂鬥1人中彈 30員快打警力強勢逮捕

竹縣清除最毒海岸線 追加做防護工程

仁寶越南廠房加快建置 工程總價最高1億美元

台中自來水涵洞工程意外 4名工人缺氧獲救送醫

相關新聞

吹哨者李文亮妻今生下男嬰：你送給我最後的禮物

據上海《澎湃新聞》報導，「吹哨者」武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的孩子12日在武漢出生。李文亮的妻子付雪潔在微信朋友圈發文告訴李文亮：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」

北京本土確診病患傳兩周前曾去過吉林 涉隱匿行蹤

北京市昨天公布一位住在西城區的本土確診病例，52歲的唐某某，不但自己確診，他就讀北京市育民小學四年級的孩子班上同學也確診。該校四年級家長騰訊微信群昨晚炸鍋了。有家長在群裡留言，官方對外公布的消息稱「唐某某兩周內沒有離開北京」，事實上兩周前去了一趟東北吉林。而唐還涉嫌隱匿自己行蹤。

陸南方洪水肆虐 148河逾警戒線

大陸水利部副部長葉建春昨天表示，中國大陸目前已全面進入汛期，迄今已有一四八條河流發生超過警戒水位以上的洪水。大陸水利部水...

大陸國際航運船員確診 成新冠肺炎防疫新挑戰

國際航運船舶對大陸新冠肺炎疫情防控的威脅近來受到關注。據北京日報報導，6月11日，浙江、福建都傳出有外籍船員確診；早前，山東青島也報告3名中國籍船員確診。

當當網創始人學巴菲特拍賣午餐時間 網友：別摔杯子

當當網創始人李國慶6月11日在個人微博宣布，將於6月13日開啟淘寶直播首秀。李國慶還宣布將拍賣自己一小時的午餐時間，起拍價為1000元。截至6月11日晚上，根據李國慶微博貼出的拍賣喊價，該鏈接已拍到46萬4855元。

劉少奇長女逝 笑看時代悲劇…父遭鬥、兄自殺、弟入獄

中國前國家主席劉少奇的長女劉愛琴6月7日在北京逝世，享年93歲。劉少奇希望孩子們都遠離政治，平安開心地生活就好，但劉愛琴一生仍歷經流離失所與父親被批鬥、兄自殺、弟入獄及丈夫離開等悲慘境遇，對此，她曾笑著說，她沒怪過父親，那是時代的悲劇。

美商用數學軟件MATLAB 哈工大、哈工程被禁用

有黑龍江省哈爾濱工業大學(哈工大)師生10日在微博上反映，收到了被MATLAB軟件停止服務的郵件，原因是受美國實體清單的出口管制影響。

「吹哨者」李文亮之妻今日在武漢誕下男嬰

6月12日，第一個在網路上向民眾發出疫情警告，但後來不幸感染新冠肺炎死亡的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，被中國網友稱為新...

兩岸遠距視訊諮詢病患 疫情不中斷治療

過動兒或妥瑞症患者若因新冠肺炎疫情而中斷治療，恐加重病情。聯新國際醫院小兒科主任薛常威原本固定每個月飛往上海禾新醫院駐診，現在因疫情無法親自前往看診，幸好由兩岸醫師共同合作透過遠距視訊，幫助病童完成治療。

去年大陸城市公共服務 滿意度大增

《公共服務藍皮書：中國城市基本公共服務力評價（2019）》（以下簡稱藍皮書）11日在北京發布，藍皮書指出，2019年中國...

男子喝飲料後嚴重腎衰竭 醫生：疑因易開罐被老鼠排泄物污染

近日，深圳一名司機在路邊小店購買了一罐易拉罐裝飲料，喝完出現發燒、嘔吐症狀，及後發生嚴重腎衰竭，醫院檢查發現是感染流行性出血熱（又稱腎綜合症出血熱）所致。

奶奶誤信偏方治流口水 寶寶竟鉛中毒、肝受損

許多老年人容易誤信偏方，造成不可挽回的悲劇。大陸一個五個月大的寶寶近日不僅食慾減退、日漸消瘦，半夜睡覺還時常驚醒，家人非常擔心於是送醫，沒想到寶寶竟被查出是鉛中毒，而且還連帶影響到肝功能，事後才知道原來是因為奶奶誤信偏方，使用了不知名的藥粉才導致寶寶中毒。

熱門新聞

吹哨者李文亮妻今生下男嬰：你送給我最後的禮物

中共國台辦警告 台灣敢修憲、正名「必遭嚴懲」

北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

美軍機飛越台灣 國台辦：是非法行徑和嚴重挑釁事件

Superdry 極度乾燥宣布7月退出中國市場

大媽在玻璃橋上跳廣場舞 保全大叫橋要斷了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。