美商用數學軟件MATLAB 哈工大、哈工程被禁用

有黑龍江省哈爾濱工業大學(哈工大)師生10日在微博上反映，收到了被MATLAB軟件停止服務的郵件，原因是受美國實體清單的出口管制影響。

微信量子位公眾號指出，美國商務部5月23日宣布，將共計33家中國公司及機構等列入實體清單，其中就包括哈工大、哈爾濱工程大學(哈工程)兩所院校。令人意外的是，實體清單從硬件擴展到了軟件層面，而且已經影響到了普通師生的教學與科研。

據報導，像MATLAB這類大型商業軟件，除了個人版外，一般還有企業版和校園版，後兩者是由公司和學校統一購買許可證，再提供給員工和學生使用。哈工大、哈工程被禁用的正是校園版授權。教師和學生是否可以以個人名義購買許可證來使用的呢？答案是不行。

報導指出，MATLAB除了提供校園版和企業版外，還有家庭版。但是家庭版僅限於個人用途，並不適用於政府、學術、研究、商業或其他組織用途。也就是說用MATLAB家庭版獲得的實驗數據是不能夠發論文的，否則仍然屬於侵權行為。而且MATLAB家庭版並不提供給中國地區用戶使用。

使用盜版軟件獲得的數據就更不必說了，如果投出的論文被開發商發現，等待的將是天價的索賠。

據報導，一旦被禁用，造成的後果將難以估量。

MATLAB是美國MathWorks在1984年推出的商用數學軟件，經過十幾年的發展，MATLAB已經超越了普通數學軟件，成為理工科專業必不可少的工具。

報導指出，有人認為MATLAB不能使用，還有像Python、Octave、Julia等開源軟件。其實MATLAB多年積累下來的配套軟件庫，如Simulink才是真的難以替代。

報導稱，MATLAB還僅僅是一個方面，之後還會有更多的美國軟件加入到禁用行列嗎？