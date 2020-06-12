「吹哨者」李文亮之妻今日在武漢誕下男嬰

6月12日，第一個在網路上向民眾發出疫情警告，但後來不幸感染新冠肺炎死亡的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，被中國網友稱為新冠肺炎「吹哨者」。他的兒子今日凌晨在武漢出生。

據江蘇省廣播電視總台荔枝新聞報導，李文亮的妻子付雪潔在朋友圈發文：「老公你在天堂看到了嗎?你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」付雪潔表示，她於今天凌晨在武漢的一家醫院順產下一名男嬰，6斤9兩，母子平安。

2月7日凌晨，武漢市中心醫院官方微博發布消息，該院眼科醫生李文亮經搶救無效去世。當時付雪潔已懷有身孕，悲痛之下她出現了低血壓和出血等症狀，不得不住院保胎，情況穩定後她回到了棗陽娘家養胎。

付雪潔告訴荔枝新聞，丈夫李文亮是一個很負責的醫生，工作中，「他每天早晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他，早一些到單位就能早一點查完。」，生活裡，他是最溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都會盡力滿足。丈夫去世後，付雪潔終日以淚洗面，全家瞞著上幼兒園的孩子，謊稱「爸爸出國了」。

李文亮去世後，付雪潔將微信頭像改為李文亮此前使用的蠟筆小新一家四口的微信頭像，如果沒有這場意外，她本應該和李文亮一起迎接新生命的到來。

去年12月30日，李文亮向外界發出防護預警，而被稱為疫情「吹哨人」。隨即，被武漢公安人員警告，並勒令在「訓誡書」上從名。今年年1月8日，李文亮在接診時遇到不明原因的病毒性肺炎患者並受到感染。10日，李文亮出現咳嗽發熱等症狀，隨後病情變得嚴重。

2020年2月6日21時30分左右李文亮停止心跳，但用上了ECMO（人工膜肺）進行搶救。次日淩晨2點58分，搶救無效去世。

2020年3月6日，中共國家衛生健康委員會、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局追授李文亮「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號 。 2020年4月2日，李文亮被評定為烈士 。4月20日，追授第24屆「中國青年五四獎章」抗疫個人。