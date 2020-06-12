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吹哨者李文亮妻今生下男嬰：你送給我最後的禮物
據上海《澎湃新聞》報導，「吹哨者」武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的孩子12日在武漢出生。李文亮的妻子付雪潔在微信朋友圈發文告訴李文亮：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」
報導稱，付雪潔12日凌晨在武漢一家醫院順產下一名男嬰，體重3,450公克，母子平安。
武漢市中心醫院官方微博在今年2月7日凌晨發布消息稱，該院眼科醫生李文亮經搶救無效去世，當時付雪潔已懷有身孕。在喪夫悲痛下，付雪潔出現低血壓和出血等症狀，不得不住院安胎，情況穩定後她就回到娘家休息待產。
付雪潔告訴《荔枝新聞》，李文亮是一個很負責的醫生，工作中，「他每天早晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他，早一些到單位就能早一點查完。」
生活裡，付雪潔說，李文亮是最溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的需求，他都會盡力滿足。報導稱，李文亮去世後，付雪潔終日以淚洗面，全家瞞著上幼兒園的孩子，謊稱「爸爸出國了」。
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