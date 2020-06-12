北京本土確診病患傳兩周前曾去過吉林 涉隱匿行蹤

北京市昨天公布一位住在西城區的本土確診病例，52歲的唐某某，不但自己確診，他就讀北京市育民小學四年級的孩子班上同學也確診。該校四年級家長騰訊微信群昨晚炸鍋了。有家長在群裡留言，官方對外公布的消息稱「唐某某兩周內沒有離開北京」，事實上兩周前去了一趟東北吉林。而唐還涉嫌隱匿自己行蹤。

根據育民家長微信群，唐某某一家三口都住在中共廣電總局的宿舍裡，老婆也是公務員在通州政府辦公區上班，孩子今年讀育民小學四年級，該校是中共「財政部子弟學校」。

有家長稱，唐某某的孩子沒事，但同班同學有一個確診，這導致育民小學立即宣布停學。校方已通知家長，讓學童暫時不要回校上課。

唐某某的手機定位顯示他沒有離開北京。但家長微信群裡的討論內容稱，唐有二支手機，兩周前去了東北吉林。當時就畏寒，但是沒有發燒，直到前天發燒，才被重視。官方沒敢對外說，官方的正式說法是：「兩周沒有出京」。

唐某某兩周前曾赴吉林的事，讓育民小學家長群炸了鍋，「東北那邊重災區，這時候還敢去東北」。還有人說，「學校剩一個月就放暑假，這時候瞎開什麼學？」「估計有隱瞞，看手機定位都去哪裡了？」

另有網友在微信留言，唐某某有兩支手機，去過吉林但隱瞞了，只掃留北京的那支手機的健康碼，性質相當惡劣。還有網友戲稱：「無力阿爸伯伯，這多蹊蹺啊！」

中共西城區副區長繆劍虹在昨天下午的記者會中稱，已加大社區管控力度，對唐某某所在小區進行封閉式管理，恢複測溫等措施，對其活動場所進行追蹤、監測採樣和消毒。