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去年大陸城市公共服務 滿意度大增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

《公共服務藍皮書：中國城市基本公共服務力評價（2019）》（以下簡稱藍皮書）11日在北京發布，藍皮書指出，2019年中國主要城市公共服務滿意度較2018年有較大提升，民眾對公共信息化服務最為滿意。　　

中新社報導，藍皮書通過14345份網絡調查問卷，從公共交通、公共安全、公共住房、基礎教育、社保就業、公共信息化服務、醫療衛生、城市環境、文化體育、公職服務十個方面，對中國38個主要城市的基本公共服務力進行全面評價和深入研究。　　

調查結果顯示，中國主要城市基本公共服務滿意度平均得分為63.61分，較2018年的58.05分有大幅提升。中國38個主要城市中，基本公共服務滿意度排名前十的城市為：珠海、拉薩、西寧、廈門、蘭州、寧波、貴陽、汕頭、杭州、大連。

從十項評價指標來看，公共信息化服務得分最高，為66.26分；城市環境、文化體育分列第二、三位；排名末兩位的基礎教育和公共住房，得分分別為57.32分、52.85分。

藍皮書指出，基本公共服務要素滿意度得分高低不一，與基本公共服務要素的非均衡發展和民眾對基本公共服務各要素的期望等因素相關。　　

其建議，要以解決社會主要矛盾為目標，發揮政府作用保基本，加快補齊民生短板，加大城市困難民眾住房保障工作，有效解決進城務工人員子女上學難問題，突出抓好重點群體就業工作，兜住基本生活底線，逐步實現基本公共服務各要素均等化。

藍皮書由中國社會科學院馬克思主義研究院、社會科學文獻出版社與騰訊公司政務輿情部共同發佈，除對公共服務要素進行滿意度單項分析外，還參考騰訊指數社會熱點輿情數據，對2019年公共服務領域公眾關注的熱點問題進行了深入分析。

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