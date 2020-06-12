去年大陸城市公共服務 滿意度大增

「進入6月後，中國的豪雨就沒停過...。」中國水利部11日上午正式宣布，中國全境目前已全面進入汛期，目前國內共有148條河川進入洪水警戒狀態；其中又以南方一帶的長江與珠江流域，汛況最為慘烈。從6月開始，湖南省、廣西省至今「每天」都處於豪雨警戒，降雨強度多高於每日100mm、甚至可達311mm以上，而6月整體降水量亦已突破同期的歷史紀錄。像是以山水美景聞名的廣西桂林、陽朔，目前都已出現大面積的嚴重洪災，已知各省至少19人死亡，23萬人緊急撤離，262萬人受災——但駭人的極端氣候雨季，很可能才正要開始。

2020-06-11 12:09