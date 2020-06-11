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奶奶誤信偏方治流口水 寶寶竟鉛中毒、肝受損

聯合新聞網 / 綜合報導
奶奶誤信偏方，竟害的寶寶不僅鉛中毒肝功能還受損。（示意圖，非文中嬰兒）圖／ingimage
奶奶誤信偏方，竟害的寶寶不僅鉛中毒肝功能還受損。（示意圖，非文中嬰兒）圖／ingimage

許多老年人容易誤信偏方，造成不可挽回的悲劇。大陸一個五個月大的寶寶近日不僅食慾減退、日漸消瘦，半夜睡覺還時常驚醒，家人非常擔心於是送醫，沒想到寶寶竟被查出是鉛中毒，而且還連帶影響到肝功能，事後才知道原來是因為奶奶誤信偏方，使用了不知名的藥粉才導致寶寶中毒。

綜合陸媒報導深圳一名五個月大的寶寶日前開始出現食慾不振的狀況，常常牛奶喝到一半就不喝了，而且還異常好動，半夜時常驚醒，眼看著寶寶日漸消瘦讓家人非常擔心，於是到醫院就醫，沒想到寶寶竟被檢查出是鉛中毒，而且體內血鉛值超過正常上限的一倍。

根據報導，寶寶在治療了半個月後仍不見好轉，體內的鉛含量不降反升，連帶肝功能都受損，事後寶寶父親按照醫生指示將家中的水帶到醫院檢測，結果卻顯示正常，在醫生再三追問下父親才猛然想起，最近寶寶吃過一個奶奶從老家帶來的偏方。

原來不久前因為寶寶開始流口水，於是奶奶託人從潮汕老家找來偏方，據說只要用手沾一點藥粉塗在寶寶的舌頭上就可以讓他不再流口水，但沒想到該藥粉在檢查後卻發現1克的藥粉中竟含有0.4克的鉛，而寶寶因為太常吃藥粉，導致毒素已滲入骨髓和頭髮當中。

不過幸好在治療後寶寶的血鉛值有明顯下降，不過醫生表示排鉛需要較長的時間，目前經過一年的療程，寶寶的身體已逐漸好轉。

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