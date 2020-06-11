奶奶誤信偏方治流口水 寶寶竟鉛中毒、肝受損

許多老年人容易誤信偏方，造成不可挽回的悲劇。大陸一個五個月大的寶寶近日不僅食慾減退、日漸消瘦，半夜睡覺還時常驚醒，家人非常擔心於是送醫，沒想到寶寶竟被查出是鉛中毒，而且還連帶影響到肝功能，事後才知道原來是因為奶奶誤信偏方，使用了不知名的藥粉才導致寶寶中毒。

綜合陸媒報導，深圳一名五個月大的寶寶日前開始出現食慾不振的狀況，常常牛奶喝到一半就不喝了，而且還異常好動，半夜時常驚醒，眼看著寶寶日漸消瘦讓家人非常擔心，於是到醫院就醫，沒想到寶寶竟被檢查出是鉛中毒，而且體內血鉛值超過正常上限的一倍。

根據報導，寶寶在治療了半個月後仍不見好轉，體內的鉛含量不降反升，連帶肝功能都受損，事後寶寶父親按照醫生指示將家中的水帶到醫院檢測，結果卻顯示正常，在醫生再三追問下父親才猛然想起，最近寶寶吃過一個奶奶從老家帶來的偏方。

原來不久前因為寶寶開始流口水，於是奶奶託人從潮汕老家找來偏方，據說只要用手沾一點藥粉塗在寶寶的舌頭上就可以讓他不再流口水，但沒想到該藥粉在檢查後卻發現1克的藥粉中竟含有0.4克的鉛，而寶寶因為太常吃藥粉，導致毒素已滲入骨髓和頭髮當中。

不過幸好在治療後寶寶的血鉛值有明顯下降，不過醫生表示排鉛需要較長的時間，目前經過一年的療程，寶寶的身體已逐漸好轉。