黎智英將再向法院提出離港要求 重聘律師岀戰

反送中風波屆滿一周年，警方在示威活動中共拘捕近9,000人，在港版國安法推出後，傳出多名被捕者棄保潛逃、分別前往荷蘭及美國。據司法網頁資料顯示、壹傳媒創辦人黎智英將於明早10時30分再次向高院提出離境要求、並重金禮禮聘資深大律師「出戰」。

綜合港媒報導，資深大律師清洪針對近日多名示威者潛逃事件表示，法庭是否批出被告保釋，需視控罪的嚴重性，當然現行法例被告一日未被定罪，應假設為清白，但法官也須視目前情況，有權提出額外的保釋條件，例如下令要被告交出旅遊證件及不准離境。

黎智英否認刑事恐嚇記者，案件將於8月18日開審。裁判官羅德泉下令黎候審期間不得離境，並以現金4,000元保釋，在報稱地址居住，逢周三晚上6時至9時到九龍城警署報到。其後辯方大律師許卓倫稱，黎智英因工作職務有需要離港，提出以10萬元現金，盼法庭可以收回離港限制，惟申請再度被法官拒絕。

黎智英於上月22日向高等法院法官李運騰申請撤銷禁止他離開香港的命令，但最終他決定擱置申請，考慮後再擇日申請。

另有消息稱，提倡港獨的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒本月4日起沒有按時到警署報到，並於日前逃往荷蘭。陳家駒早前被控與另外6名人士於去年6月10日，在灣仔分域街與柯布連道之間的告士打道一帶，參與非法集結。保釋期間每周要到警署報到一次。據稱，至本月4日，陳家駒沒有按時到警署報到，並於當日乘坐航班離港，前往荷蘭阿姆斯特丹。