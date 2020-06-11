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中國大陸連日豪雨成災殃及12省 逾262萬人受災

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廣東省惠州市龍門縣永漢鎮近日豪雨成災。（中新社）
廣東省惠州市龍門縣永漢鎮近日豪雨成災。（中新社）

中共水利部副部長葉建春11日表示，大陸目前已全面進入汛期，迄今已有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。水利部水旱災害防禦司長田以堂則指出，6月2日以來這波今年最強降雨過程，涉及12個省市區，範圍非常大，強度也非常大。

根據大陸國家應急管理部消息，截至6月9日14時，中國南方洪澇災害已造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等地262.7萬人次受災，1,300多間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失達人民幣40.4億元（約新台幣169億元）。

其中，廣西受災尤為嚴重，迄今已造成6人死亡1人失蹤。

大陸水利部副部長葉建春周四上午在國務院新聞辦記者會中表示，目前中國已全面進入汛期，珠江流域西江和北江均都出現今年第1號洪水，局部地區發生了洪澇災害。

水利部水旱災害防禦司長田以堂指出，今年以來，中國累計已發生18次強降雨過程，6月2日以來這波降雨是最強的一次。

田以堂說，這次強降雨過程涉及12個省市區，400毫米以上的降雨面積達2萬4,000多平方公里，250毫米的籠罩面積大約9萬平方公里，100毫米以上的降雨面積更廣達70多萬平方公里。

田以堂表示，這次降雨範圍非常大，且強度也非常大，例如廣東惠州龍潭鎮累積降雨就超過1,140毫米。這波強降雨也為一些省帶來洪澇災害，像是廣西自治區一處水庫就因強降雨導致垮壩，廣東惠州東江也發生潰壩，淹了兩個村，涉及3,000多人。

大陸國家應急管理部通報，6月12日至15日，江漢、江淮、江南北部及貴州、廣西西北部、四川盆地等地仍會有一次較強降雨過程。大陸中央氣象台10日6時也預計，6月10至19日長江中下游將有強降雨， 西南地區東部和南部、江漢、黃淮南部、江淮、江南、華南西北部和東部等地累計降雨量將達50至150毫米。

暴雨帶來的泥水淹沒廣西陽朔。（新華社）
暴雨帶來的泥水淹沒廣西陽朔。（新華社）

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