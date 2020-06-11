微博熱搜榜可用錢買 明星又愛又恨

「終於可以消停一下了… 」、「好想永遠沒有熱搜」看到微博熱搜停更一周的消息後，某影視宣傳公司負責人小A在朋友圈裡寫下了這樣一句話。

紅星新聞報導，新浪微博於2010年加入熱搜功能。微博會基於短時間內可信用戶的行為變化趨勢，計算熱搜內容的熱度。所謂可信用戶，微博會根據用戶使用微博的日常行為和終端情況等進行判定。

事實上，微博熱搜一直是名人八卦的「重災區」，包括肖戰、羅志祥等事件都由此發酵，微博也經常因為某位明星藝人的爆炸性消息而「死機」。不止小A，不少影視從業人員都對微博熱搜是又愛又恨。很長一段時間以來，能不能上微博熱搜、上了幾個熱搜成為衡量一部影視劇、綜藝節目、明星藝人是否火的標誌。

不過，看似熱鬧的微博熱搜，卻已經並不純粹。多位業內人士表示，微博熱搜是可以花錢買到的。

此前曾有媒體調查，微博熱搜已成為產業鏈：先是由公關公司或廣告代理商策劃好內容和話題，在啟動預熱後，拉攏一些微博大V助推，形成熱門話題。一旦形成了熱門話題，就相當於在微博這個「廣場」進行了話題設置，在網民的圍觀下，話題迅速得以發酵，直到登上熱搜榜。

根據熱搜榜排名不同，收費標準不一。根據多個渠道報價，熱搜榜前3名報價在5萬-6萬人民幣（約7071至8486美元），前5名報價約4.5萬-5.5萬元，前10名約4萬-5萬元，前20名報價約3.5萬-4.5萬元。

美國之音報導，中國幾乎所有的網站和社媒體都置於網信辦和中宣部的嚴密監控，監管的精準度可以到達每一條新聞、每一條視頻、甚至網民發出的每一條帖子。只要是不符合監管規定，輕則予以封殺，重則被取消帳戶甚至有牢獄之災。

最近中國總理李克強提出的「地攤經濟」概念一度引起輿論的熱議，但不久輿論轉向，支持地攤經濟的言論就從網上悄然而逝。