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護航天貓蔣凡緋聞 微博刪帖挨罰熱搜榜暫停

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
阿里最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡，因桃色新聞風波，被阿里集團除名合夥人。圖／阿里提供
阿里最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡，因桃色新聞風波，被阿里集團除名合夥人。圖／阿里提供

阿里巴巴天貓總裁蔣凡捲入兩女戰爭日前在微博鬧得沸沸揚揚，出軌消息衝上熱搜榜後突然消失，相關微博亦無法評論留言。新浪微博一系列「降溫」舉動引來國家網信辦約談。網信辦指出，微博干擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規信息，責令其立即整改。微博熱搜榜、熱門話題榜將暫停更新一周。

香港01報導，蔣凡妻子4月在微博上發帖文，稱「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之」，並標注網紅女企業家張大奕。

蔣凡出軌一事成為微博上的焦點，一度被推上「微博熱搜榜」。但新浪微博隨即將微博上相關的微博帖文全部刪除，張大奕的微博無法留言評論，蔣凡妻子的原始微博帖文亦被關閉留言評論功能，以致蔣凡妻子再發帖文，「誰把我的評論給關了」，同時再標注張大奕。多間傳媒隨後跟進報導，但發布在微博上的文章短短數分鐘內消失無蹤。

報導指出，新浪微博此舉被指是因阿里巴巴是新浪微博第二大股東，故要刪除對蔣凡妻子及阿里巴巴不利的消息。此外，張大奕是在美國上市公司的如涵控股的高管，如涵控股同樣有獲阿里巴巴融資及持股。但蔣凡受此事牽連，已被除名阿里巴巴合夥人及降職。

網信中國報導，國家網信辦10日約談新浪微博負責人，針對微博在蔣某輿論事件中乾擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規信息等問題，責令其立即整改。微博將暫停更新「微博熱搜榜」及「熱門話題榜」一周。

聯信辦強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全管理制度，明確內部審核處置流程，既不得為違法違規信息提供傳播平台，又不得隨意干預信息正常呈現、干擾網上傳播秩序。國家互聯網信息辦公室將進一步強化日常監管，督促相關網站平台加強內部管理和自律，依法依規開展服務。

對此，微博回應，微博熱搜榜、熱門話題榜自2020年6月10日15時至6月17日15時停止更新。 微博將嚴格落實管理要求，切實履行主體責任，加強違法違規信息管控，健全完善內部審核處置流程，積極維護網上傳播秩序，構建微博社區的良好生態。

出軌 北京 網紅

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