詆毀恐被究責 中醫為何不准罵？

北京市衛健委近日研擬草案，詆毀、汙衊中醫藥者恐被究責，引起巨大波瀾。備受質疑的是如何定義「詆毀、汙衊」和因此隨之而來的可能刑罰。對於爭議條款的通過與執行，法界與業界也有不同的看法。

「以後不要看中醫了，是不是治療無效也不讓說？」北京研擬推動「北京市中醫藥條例」，但草案規範「不得以任何方式或行為詆毀、汙衊中醫藥」，違者甚至可能被追究刑事責任，其模糊的認定在公開徵求民意後，引發輿論質疑：為了護航中醫藥，不惜大扣犯罪帽子？聲稱徵詢民意，卻又不存在任何「反對」選項的魔幻調查設計，也似乎不過是上路前一貫的水溫測試。與此同時，中國中醫藥概念股更應聲上揚，是否牽扯龐大市場利益，官商相護？

起源是北京市自推規範

據聯合新聞網「轉角24小時」報導，「北京市中醫藥條例」是由北京市衛生健康委員會（簡稱北京衛健委）會同相關部會操辦推動，聲稱為了「繼承和弘揚中醫藥」所草擬的法律條文。根據當前公開的草案版本，引發爭議的第36條中，儘管提到「任何組織或個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義謀取不正當利益、損害社會公共利益」，但話鋒一轉卻又回過頭來強調：「不得以任何方式或行為詆毀、汙衊中醫藥。」

然而怎樣算是「詆毀汙衊」？質疑療效算不算？質疑藥材來源正當算不算？相關文件中，卻都未有進一步闡釋。

「誰來把握什麼是詆毀汙衊，什麼是質疑批評？假如我說好多人吃中藥把肝腎吃壞了，會有人跳出來說我詆毀汙衊不？」社交平台微博上許多網友如此諷刺表示。「#北京擬規定不得詆毀汙衊中醫藥」的關鍵字，截至6月3日已經吸引超過1.1億次討論流量。

北京當局表示，「北京市中醫藥條例」公開徵詢民意將從5月29日開始，一直到6月28日為止，共約一個月的時間。但讓許多中國網友不滿的還有，儘管白紙黑字說是廣納民意，但像是在鳳凰網所舉辦的線上民調中，選項卻只有以下4項：（1）支持（2）理解（3）理性看待（4）評論區見。

沒有任何的「反對」答案，僅有「評論區見」能稍微被強硬又默契地，解釋成「略有意見」。

疫情爆發後 官方支持更強化

介在給問與不給問之間的「北京市中醫藥條例」，如同中醫藥究竟給不給質疑一樣，是個魔幻寫實的一道問題。儘管對於中醫藥的效用、藥材來源、素質等，在中國亦存有正反意見，但反對意見大多更在意的，其實是條例中擬將質疑行為視為「犯罪」。「北京市中醫藥條例」第54條寫道：「詆毀、汙衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

將此納入犯罪懲處範疇，一方面有民眾質疑，為何對反對「中醫藥商家虛假宣傳」毫無作為？一方面於法律層面上，也被認為是北京地方立法，逾越了應屬全國層級的法律定義權限，更恐遭濫用。

事實上，從新型冠狀病毒疫情爆發以來，中國官方對於中醫藥的態度，似乎也有強化之勢。

除了在「試行診療方針」中，爭議地列入尚未能科學證實有效、更牽扯動保問題的「熊膽中藥」；6月2日，中國國家主席習近平在醫藥專家會議中，也直接強調「中西醫結合、中西藥並用」是中國抗疫特點，也是未來要加強的建設。

條例被認護航 產業鍊利益龐大

然而北京推動「北京市中醫藥條例」，卻被認為護航痕跡過於明顯、強硬，反而招致反效果，「到底是誰在黑中醫藥」？尤其草案公開後，中藥概念股陸續跟漲，加上中醫藥市場本就利益龐大，氛圍更顯微妙。

有中國網友有意無意地轉傳著段子自嘲，而這個笑話是這樣說的：「老幹部去世，老幹局問：吃沒吃過中藥？家屬問這有何關係？工作人員說：如吃過中藥，悼詞和訃告就不能寫『因病醫治無效逝世』，北京規定汙衊中醫藥無效，涉嫌尋釁滋事...有人出主意：老幹部不是普通人，怎麼不給死？說因西藥醫治無效去世即可。」

學者：過度保護 律師：救主蠢招

對於北京衛建委發布「北京市中醫藥條例」引發批評中醫藥會否「因言獲罪」的爭議，有律師認為這是一次「立法事故」；有中醫學學者認為這是對中醫的過度保護。

BBC報導，中國知名律師斯偉江對此表示，這個法案中的爭議條款「不會通過，也無法執行」。他解釋稱：「詆譭汙蔑沒法界定，地方性法規沒多大效力。罰款限制人身自由，都要法律和行政法規才行。國家層面的東西，北京市的沒足夠效力。」

斯偉江更稱，「這就是一個立法事故，救主心切出的蠢招，見光死。」

京衡律師上海事務所副主任鄧學平表示，就詆譭和汙蔑來講，其對象只能是一個自然人或者一個機構，需要具有人格，「自然人的人格是生命，機構的人格是法律賦予的。而中醫藥是指一種藥材或者一種治療方法，兩者均不能成為一個詆譭的對象，因此『詆譭中醫藥』這一說法不成立。」

新京報援引北京市中醫管理局相關負責人稱，不存在所謂質疑就要被處罰，也並非詆譭、汙蔑就要判刑。他解釋稱，原文裡對於處罰有很多限定。如治安管理處罰的前提，是「尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為」，追究刑事責任的前提，是「構成犯罪」。

上述負責人透露，爭議性最大的兩條規定，有可能會被修改或刪除。據報導，香港中文大學中醫中藥研究所臨床研究中心總監梁秉中認為，近年來存在對中醫過度保護的現象。他對BBC稱，北京的地方性立法要放在中醫在近現代歷史中醫三次存廢之爭的背景來看。

1912年，北洋政府統治時期頒布「中華民國教育新法令」，未把「中醫藥」列為教育學科，被認為是近代史上著名的「教育系統漏列中醫案」。

到1930年代，中醫學系被禁止進入大學學系，引發一次中醫存廢之爭。直到中共領導人毛澤東提出「中西醫結合」的思想，以及讓「西醫學習中醫」，中醫的地位才再次被肯定。

梁秉中表示，「此後的幾十年來，中國對中醫過分保護。保護到讓大眾造成誤解，以為中醫是萬能。」例如，中國國家主席習近平近年來在多個場合強調發展中醫，要推進中醫藥的現代化，以及推動中醫藥走向世界。

梁秉中認為，北京保護中醫藥的背景一是北京在全中國有龍頭作用。其次是習近平要將傳統文化的中醫藥推到一個高度。