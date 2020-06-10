電影業慘淡博納副總裁黃巍今晨跳樓 得年52歲

博納影業集團副總裁黃巍今日凌晨跳樓逝世，年僅52歲。不過，博納在下午的公告中未說明死因，引發電影圈內猜測。隨後，博納影業公佈了黃巍治喪委員會名單，于冬擔任組長。

大陸導演賈樟柯在新浪微博稱，這是「行業之悲」。

據了解，中國大陸電影業這兩年收入慘淡，自前年的嚴打逃漏稅事件，影視版股票大跌，到今年的新冠肺炎疫情來襲，所有的影院停止營業，電影行業受傷慘重。

據博納官網資料，黃巍是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團，任星美影院投資發展有限公司董事長兼總經理、中影星美電影院線公司董事。現任北京大學國際經濟研究所特約研究員、中經聯盟常務理事、商業地產委員會副主席、中購聯商業地產專家委員、亞太不動產學院特約講師、二十一世紀商業​​地產研究院特邀研究員、銀泰大學特邀講師。

自2009年1月至今任博納影業副總裁。黃巍成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳影院，擁有深厚的影院投資、建設和管理經驗，擁有15年以上電影院產業從業經驗。

據悉，博納影業是中國大陸首家登陸美國納斯達克的影視集團，出品發行的電影有《紅海行動》、《我和我的祖國》、《中國機長》、《湄公河行動》等。

黃巍去世後，導演賈樟柯等眾多電影從業人員轉發悼念，紀念這位資深影院從業者。

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