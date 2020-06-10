快訊

許崑源妻子首度對外談話 泣不成聲籲「盼放下仇恨」

胡睿兒慘了！夜店撿屍性侵判刑2年定讞要入獄

寧夏盲婦簽名練1年才辦妥離婚 民政局：沒有為難人

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導

寧夏回族自治區銀川市一對老年夫妻，歷時兩年，日前才在當地民政局辦成了離婚手續。老人的女兒稱，卡殼的原因是母親簽字不合格。母親是一位盲人，為此練了一年的字。對此，民政局否認為難人。

澎湃新聞報導，涉事的銀川市西夏區民政局婚姻登記處工作人員說，他們沒有為難當事人，不可能讓老人跑了兩年都辦不了手續，也不可能讓老人練這麼久的字。褚女士女兒前來為母親辦離婚手續時特別著急，民政局把能省去的環節都省了，但本人簽字或口述錄像等環節，一步也省不了。

據報導，民政局要協調錄音錄像的設備也需要時間，考慮到褚女士會寫字，就慢慢引導她在離婚手續上簽了字。辦理離婚手續，需要簽7次名字，在工作人員的引導下，最後，褚女士也都簽完了。

前述工作人員稱，2020年5月27日，當事人來辦理離婚手續，因褚女士的結婚檔案和身分證信息不一致，本應先到石嘴山市補辦結婚證，才能辦離婚。因考慮到她的情況特殊，在從人事部門調出檔案核實後，29日就給她補辦了結婚證，6月2日給他們辦理了離婚。

但據銀川晚報報導，老人女兒稱，父母感情破裂多年要辦理離婚，但因母親是盲人，手也風濕變形，簽不好自己姓名，從2018年開始，多次到民政局辦理離婚手續，但都因簽字不合格，導致離婚手續一直無法辦理。

離婚 結婚

延伸閱讀

女子身分證遺失「被結婚」5次 更扯的是不能撤銷

新北17區長人事大異動 今就職交接場面溫馨

賈乃亮、李小璐離婚8個月爆復合 疑穿情侶裝

三重區長退休 新北市府調整17名區長

相關新聞

電影業慘淡博納副總裁黃巍今晨跳樓 得年52歲

博納影業集團副總裁黃巍今日凌晨跳樓逝世，年僅52歲。不過，博納在下午的公告中未說明死因，引發電影圈內猜測。隨後，博納影業...

終於不用再被當藥吃了！穿山甲自中華藥典除名

據人民日報旗下健康時報報導，在中國最新出版的2020年版「中國藥典」，穿山甲、馬兜鈴、天仙藤、黃連羊肝丸等四個品種未被繼續收載。其中，穿山甲6月5日也已被中國列為國家一級保護野生動物。

發生啥事？溫州女童成浮屍 死前狂奔額有傷

浙江省溫州市甌海區13歲女童妞妞（化名）本月6日傍晚返家途中失蹤，警方翻查閉路電視，發現她曾不斷在小區附近奔跑，彷彿受到驚嚇，且額頭上離奇多了一塊疑似傷疤的痕跡。當局其後展開大規模搜索，7日下午在一條河中找到妞妞的遺體，初步判斷是溺斃，但未知是他殺抑或意外造成，目前案件仍在調查中。

寧夏盲婦簽名練1年才辦妥離婚 民政局：沒有為難人

寧夏回族自治區銀川市一對老年夫妻，歷時兩年，日前才在當地民政局辦成了離婚手續。老人的女兒稱，卡殼的原因是母親簽字不合格。母親是一位盲人，為此練了一年的字。對此，民政局否認為難人。

暴打地攤老翁 河北3城管停職

中國當局發展地攤經濟之際，河北衡水市棗強縣近日發生城管隊員暴打地攤老闆事件，年老的張姓地攤老闆被眾城管隊員壓在地上，拳打腳踢數十秒。涉事城管所屬大隊的中隊長事後被免職，三名涉事人員停職受查。

殘疾人街頭拉二胡被趕 城管：影響形象

日前重慶一名女子在路邊發現一名殘疾人拉二胡賣藝，遭到城管驅逐，並稱前方不遠處有外賓賓館，影響中國人形象。女子稱，老人沒有親人，每月她只能向對方謊稱是慈善團體，給老人1500元人民幣捐助。

108歲女紅軍 王定國逝世北京

中共元老謝覺哉夫人、著名女紅軍王定國9日上午在北京逝世，享壽108歲。王定國曾是健在年齡最大的女紅軍，參加過長征，曾任中央政府內務部機要秘書、最高法院黨委辦公室副主任等職，江澤民、胡錦濤及習近平等歷任領導人均曾親自看望。

因疫困杜拜4個月耗盡家財 成都異國夫妻賣房還債

近日，一位中國籍女子和她的加拿大籍丈夫，因為疫情被困海外四個月耗盡積蓄，最後不得不賣房還債。目前這對夫婦和他們不到一歲大的混血寶寶還滯留杜拜無法回國，事件曝光後引發網民熱議。

前遼足球員討薪 遼寧體育局報警趕人

中甲球隊遼寧宏運（前遼足）5月底因欠薪被中國足協取消註冊資格。8日上午，遼寧宏運球員、梯隊教練等人赴遼寧省體育局請願追討欠薪，卻被局方以「聚眾」為名報警。

連日天降「龍舟水」 廣東逾4萬人緊急轉移避災

據大陸《南方網》報導，今年第四輪「龍舟水」已連續五天影響廣東，導致多地大雨成災。9日夜間至10日上午，降與仍在持續。受大...

珠海黃茅海跨海通道建設 開工

珠海黃茅海跨海通道項目日前開工，黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道工程。

大陸鐵路客運量 上月快速回升

隨著疫情緩解，中國國家鐵路集團有限公司表示，5月份，全國鐵路發送旅客1.57億人次，日均發送508萬人次，環比增加139...

熱門新聞

大陸學者：美軍機繞台 故意打擦邊致試探大陸態度

昨收到第二波無薪假通知 國泰空姐：我只能保持樂觀

捷克參院議長宣布訪台 中共批：嚴重違背國際道義

港府砸746億入股國泰航空 保國際航空樞紐地位

港獨人士陳家駒傳棄保 港版國安立法前逃往荷蘭

陸生盼解禁返台 陸委會：邊境管制基於防疫考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。