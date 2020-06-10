寧夏盲婦簽名練1年才辦妥離婚 民政局：沒有為難人
寧夏回族自治區銀川市一對老年夫妻，歷時兩年，日前才在當地民政局辦成了離婚手續。老人的女兒稱，卡殼的原因是母親簽字不合格。母親是一位盲人，為此練了一年的字。對此，民政局否認為難人。
澎湃新聞報導，涉事的銀川市西夏區民政局婚姻登記處工作人員說，他們沒有為難當事人，不可能讓老人跑了兩年都辦不了手續，也不可能讓老人練這麼久的字。褚女士女兒前來為母親辦離婚手續時特別著急，民政局把能省去的環節都省了，但本人簽字或口述錄像等環節，一步也省不了。
據報導，民政局要協調錄音錄像的設備也需要時間，考慮到褚女士會寫字，就慢慢引導她在離婚手續上簽了字。辦理離婚手續，需要簽7次名字，在工作人員的引導下，最後，褚女士也都簽完了。
前述工作人員稱，2020年5月27日，當事人來辦理離婚手續，因褚女士的結婚檔案和身分證信息不一致，本應先到石嘴山市補辦結婚證，才能辦離婚。因考慮到她的情況特殊，在從人事部門調出檔案核實後，29日就給她補辦了結婚證，6月2日給他們辦理了離婚。
但據銀川晚報報導，老人女兒稱，父母感情破裂多年要辦理離婚，但因母親是盲人，手也風濕變形，簽不好自己姓名，從2018年開始，多次到民政局辦理離婚手續，但都因簽字不合格，導致離婚手續一直無法辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言