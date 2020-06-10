寧夏盲婦簽名練1年才辦妥離婚 民政局：沒有為難人

寧夏回族自治區銀川市一對老年夫妻，歷時兩年，日前才在當地民政局辦成了離婚手續。老人的女兒稱，卡殼的原因是母親簽字不合格。母親是一位盲人，為此練了一年的字。對此，民政局否認為難人。

澎湃新聞報導，涉事的銀川市西夏區民政局婚姻登記處工作人員說，他們沒有為難當事人，不可能讓老人跑了兩年都辦不了手續，也不可能讓老人練這麼久的字。褚女士女兒前來為母親辦離婚手續時特別著急，民政局把能省去的環節都省了，但本人簽字或口述錄像等環節，一步也省不了。

據報導，民政局要協調錄音錄像的設備也需要時間，考慮到褚女士會寫字，就慢慢引導她在離婚手續上簽了字。辦理離婚手續，需要簽7次名字，在工作人員的引導下，最後，褚女士也都簽完了。

前述工作人員稱，2020年5月27日，當事人來辦理離婚手續，因褚女士的結婚檔案和身分證信息不一致，本應先到石嘴山市補辦結婚證，才能辦離婚。因考慮到她的情況特殊，在從人事部門調出檔案核實後，29日就給她補辦了結婚證，6月2日給他們辦理了離婚。

但據銀川晚報報導，老人女兒稱，父母感情破裂多年要辦理離婚，但因母親是盲人，手也風濕變形，簽不好自己姓名，從2018年開始，多次到民政局辦理離婚手續，但都因簽字不合格，導致離婚手續一直無法辦理。