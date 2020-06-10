暴打地攤老翁 河北3城管停職
中國當局發展地攤經濟之際，河北衡水市棗強縣近日發生城管隊員暴打地攤老闆事件，年老的張姓地攤老闆被眾城管隊員壓在地上，拳打腳踢數十秒。涉事城管所屬大隊的中隊長事後被免職，三名涉事人員停職受查。
澎湃新聞報導，棗強縣委宣傳部表示，5日傍晚，棗強縣城管大隊夜班值班人員巡查過程中，對在棗強信譽樓商廈停車場售賣氣球、活兔等行為的人員進行勸離過程中，與張姓老闆發生肢體衝突。
事發現場的視頻顯示，在一處商廈旁，三名城管執法人員與一名手持多個氣球的男子發生衝突。在視頻畫面右邊一名執法人員揮拳相向後，另一名城管執法人員踹向手持氣球的男子，另有一名執法人員則拉住還手的男子。在衝突過程中，男子手中的氣球有飄走。
據報導，事發當晚，棗強縣住房和城鄉建設局黨組相關負責人連夜看望了張姓老闆，對執法過程中的失當行為表示真誠的歉意。河北棗強縣委宣傳部表示，目前，棗強縣城管大隊一中隊長楊某被免職，三名涉事城管隊員被停職調查。公安機關已介入調查。
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