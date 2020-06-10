殘疾人街頭拉二胡被趕 城管：影響形象

日前重慶一名女子在路邊發現一名殘疾人拉二胡賣藝，遭到城管驅逐，並稱前方不遠處有外賓賓館，影響中國人形象。女子稱，老人沒有親人，每月她只能向對方謊稱是慈善團體，給老人1500元人民幣捐助。

綜合媒體報導，事發於上月17日，一名腳部殘疾的老翁在行人路邊拉二胡賣藝，期間有兩名城管到場驅趕。城管表示，附近是重慶市政務接待外賓的渝州賓館，直言「像這種人在大街上影響形象」。

有關言論立即引起在場人士不滿，指老翁拉二胡並無不妥，賣藝並非單純的乞討，反問到底是「他傳承文化影響了我們的形象，還是他作為殘疾人士響了我們的形象」，更當場反斥「如果（外國人）碰到殘疾人士拉二胡，卻被城管趕走，這才是影響我們的形象」。

觀察者網指出，城管局執法監察科事後對此回應，驅趕老人是擔心老人此舉不利疫情防控，也存在交通安全隱患；此外，城管言論不妥，執法隊員素質和文化水平參差不齊，表述讓人產生了歧義與誤解。