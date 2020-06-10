108歲女紅軍 王定國逝世北京

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
老紅軍王定國9日上午在北京逝世，享壽108歲。 新華社資料照
老紅軍王定國9日上午在北京逝世，享壽108歲。 新華社資料照

中共元老謝覺哉夫人、著名女紅軍王定國9日上午在北京逝世，享壽108歲。王定國曾是健在年齡最大的女紅軍，參加過長征，曾任中央政府內務部機要秘書、最高法院黨委辦公室副主任等職，江澤民、胡錦濤及習近平等歷任領導人均曾親自看望。告別儀式預計下周進行。

澎湃新聞報導，出生於1913的王定國此前是健在的年齡最大的女紅軍，於1933年加入中國共產黨，1934年隨紅四方面軍參加長征。王定國曾任最高法黨委辦公室副主任，是第五至七屆全國政協委員，2009年9月獲評為「雙百」人物之一。

據人民日報2016年報導記載，王定國原名王乙香，1913年2月出生在四川省營山縣的一個佃戶家庭。獲得自由後，王乙香改名王定國，配合農民協會四處宣傳放腳、剪髮、男女平等三件事，讓婦女勸男人不吸鴉片，動員婦女參加農民協會。

1933年10月，許世友率紅九軍解放營山，王定國參加了紅軍，12月加入中國共產黨，曾紅軍送彈藥、清剿土匪，拿過槍、上過戰場。

1934年曾被俘，獲救後曾任延安婦聯主任。王定國和謝覺哉於1937年由組織安排結婚，是謝覺哉的第二任夫人。謝覺哉1949年後曾任內政部長、最高法院院長，被稱作「延安五老」。

上世紀八十年代，她曾積極幫助文革中被視為「叛徒」的紅軍西路軍2000多名流散人員，力促當局為他們平反以改善生活環境。

北京 農民 共產黨

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