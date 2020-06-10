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因疫困杜拜4個月耗盡家財 成都異國夫妻賣房還債

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
圖為示意圖，與新聞無關。一對夫婦因疫情被困在海外，處境悽慘。 路透
圖為示意圖，與新聞無關。一對夫婦因疫情被困在海外，處境悽慘。 路透

近日，一位中國籍女子和她的加拿大籍丈夫，因為疫情被困海外四個月耗盡積蓄，最後不得不賣房還債。目前這對夫婦和他們不到一歲大的混血寶寶還滯留杜拜無法回國，事件曝光後引發網民熱議。這名女子還說，「我們應該是贏家的，怎麼突然一下就輸得一敗塗地？」

加新網報導，這名名叫艾青的女子是四川成都人，嫁給了加拿大籍的洋人丈夫Mike。兩人結婚14年，在成都共同經營一家西餐廳已有10年。夫妻倆去年剛生下一個混血寶寶。今年年初，中國疫情大爆發。1月29日，艾青帶著六個月大的寶寶飛往巴黎探望丈夫。沒想到，之後疫情席捲全球，一家三口被困海外四個多月，現在還無法回國。

期間她們前前後後購買了七張機票都被取消，夫妻倆之前在成都經營的西餐店瀕臨倒閉，一家三口被困海外幾個月的昂貴住宿、生活費用，掏空了他們的家產，現在還必須賣房還債。

報導稱，艾青自述，剛到巴黎沒兩天，她就收到卡達從2月3日起取消所有中國航班的消息，預計2月28日才會復航。

艾青表示，當時因為不願意放棄這張便宜的機票而去重新購買其他機票，於是一直在巴黎等著改簽。當時她以為，疫情一個多月就會過去，等到航班恢復，Mike實習結束，一家人就可以一起回國了。

期間，艾青還把非中國的機票改到3月21日飛泰國，不過幾天之後，艾青一位在成都的朋友聽說她要去泰國，趕緊發消息給艾青說，泰國限制中國人入境了，落地簽政策也已取消。

於是一家三口急忙去巴黎的泰國大使館求助，工作人員給出的答覆是，她丈夫持的是加拿大護照，可以進入泰國，但艾青和孩子是中國護照，不能入境泰國，如果要泰國簽證，必須回中國辦理。這下打算從泰國轉機回國的路野行不通了。

報導指出，到了3月14日，巴黎封城，艾青夫婦想趕緊逃離巴黎。為免夜長夢多，艾青立刻購買3月18日飛往杜拜的機票，並同時買了3月28日飛衣索比亞轉機回成都的機票。3月18日，一家人終於順利落地杜拜，心裡的一塊大石頭落下了。

不過人算不如天算，一家人落地杜拜後的第二天，杜拜就宣布不再允許外國人入境。3月22日，阿聯酋封國14天，所有出入境航班全部取消。接著艾青一家人被困在杜拜，這一困就是幾個月。

開始時，她們是一周一周的租房，後來他們發現，困境在短時間不會有任何改變，於是改為續租一個月，又一個月……「不知道還有多少個月呢？」艾青嘆氣道。

另一邊，艾青夫婦在成都的西餐館本就受疫情影響嚴重，生意只剩三成，加上現在老闆和老闆娘被困海外，更加不知該如何運營下去，「餐廳的高額運營成本，昂貴的杜拜，加上前前後後七張被取消的機票，我們的積蓄被掏掉一乾二淨，到了需要賣掉房子來還債的地步。」

杜拜 新冠肺炎

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