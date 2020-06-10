前遼足球員討薪 遼寧體育局報警趕人

中甲球隊遼寧宏運（前遼足）5月底因欠薪被中國足協取消註冊資格。8日上午，遼寧宏運球員、梯隊教練等人赴遼寧省體育局請願追討欠薪，卻被局方以「聚眾」為名報警。

綜合媒體報導，6月8日上午，遼寧宏運足球隊員、梯隊教練、還有部分球員家長，來到遼寧省體育局，求見省體育局局長宋凱請願追討欠薪，守候幾小時仍沒有得到接見，隨後體育局方面報警，以聚眾為由將他們驅趕離開。

遼寧宏運隊長桑一非在微博寫道：「報警哈哈哈，我們要血汗錢天經地義，你們政府承諾的一周時間幫我們解決問題！現在兩周了，領導就躲起來不見我們，然後報警說我們聚眾！你們真的是丟死人了！」

資料顯示，遼寧宏運前身為遼寧足球隊，於1955年成立，上世紀曾在中國足壇創下「十連冠」的佳績，中國國腳如李鐵、李金羽、張玉寧、徐亮、丁海峰等都曾效力於該球會。1995年底，宏運集團加入，與遼寧省體育局共同控股，才改名遼寧宏運。

時至今年5月23日，中國足協宣布，因欠薪問題未解決，註銷遼寧宏運等11隊足球隊的資格。5月25日，遼寧宏運隊員遼寧省體育局局長宋凱請願，要求處理欠薪問題。當時，宋凱承諾一周內會針對欠薪問題給遼足隊員們答覆，並將協助隊員聯繫遼足解決欠薪等問題。

遼足成立於1995年底，是中國首家股份制足球俱樂部。現在由宏運集團和遼寧省體育局共同控股，簡稱遼寧瀋陽宏運隊。在中國足球職業聯賽開始之前，遼足就有著輝煌的戰績，曾締造中國足壇史無前例的「十連冠」，並於1990年捧回中國男子足球俱樂部在亞洲比賽中的第一座冠軍獎盃——亞俱杯。

據悉，遼寧省的專業足球人口數量全中國排名第一，為國家隊輸送過百餘名國腳，在當今中國足球職業賽場上，有近四分之一是遼寧籍球員。在這些年瘋狂的金元浪潮擊下，他們雖然能夠以「天價」將球員賣給「土豪」球隊，但由於自身得不到高投資輸入，球隊也難以立足。