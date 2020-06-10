北京發布加强公衛建設三年計劃 小湯山將成戰備醫院

由於受到新冠肺炎衝擊，北京《加强首都公共衛生應急管理體系建設三年行動計劃（2020-2022年）》十日正式對外發佈。將構建多層級突發公共衛生事件監測體系。2022年前建設189個社區衛生服務中心發燒篩查哨點，而中日友好醫院將成為收治外籍患者指定醫院，小湯山醫院則將建成戰備醫院。

據搜狐新聞，該計劃構建覆蓋全北京傳染病專科醫院，二級以上醫療機構發熱、呼吸、腸道門診以及社區衛生服務中心發燒篩查哨點的傳染病動態監測系統，綜合各類醫藥服務資訊，實現病例和症狀監測資訊實时彙集，開展系統化分析並具備預警功能。

北京市提出，對市屬醫院發燒門診進行改擴建或新建，建設集接診、化驗、影像、觀察等功能於一體的發熱門診，配備符合規範標準的檢驗、影像、急救、核酸檢測設備。

到2021年底全市二級以上公立醫療機構發燒、呼吸、腸道門診設定均應符合醫院感染管理相關要求，具備為發熱病人及時開展傳染病篩查的能力。

2022年底前其他類型二、三級醫院全部完成發熱、呼吸、腸道門診規範化建設，驗收合格並投入使用。

計劃要求，北京市負壓病房增至700間。重點擴大市級呼吸疾病和傳染病醫院負壓病房規模。到2022年全市負壓病房增至700間（負壓重症監護病房不少於150間），其中地壇醫院、佑安醫院、朝陽醫院等醫院負壓病房累計提高至300間，其他市級綜合性醫院不少於160間，區級醫院不少於160間，確保每個區不少於10間。

建立物資儲備清單，配寘滿足240人20天生存和醫療救治需要的設施設備和物資，定期開展實戰演練，實現模組化、標準化、機動化、集成化，提高突發公共衛生事件快速反應和應急處置能力。各區至少建設1支不少於30人的綜合類緊急醫學救援隊伍。

北京市將規劃建設佑安醫院新院，作為市公共衛生救治中心，在强化傳染病專科特色基礎上，加强綜合救治以及多專業協調能力。

完善「3+2｣傳染病醫院佈局，充分發揮地壇醫院在呼吸系統傳染病救治、佑安醫院在消化系統傳染病救治、解放軍總醫院第五醫學中心在傳染病綜合救治方面的優勢；將中日友好醫院作為外籍患者救治的備用定點醫院；將小湯山醫院作為戰備救治基地，日常作為臨床培訓基地、康復基地及體檢篩查基地。

北京市要求制定大型公共建築轉換為應急設施預案，以及臨時可徵用的公共建築儲備清單。公共建築在突發公共衛生事件發生時，依法可臨時徵用為集中醫學隔離觀察點、方艙醫院等場所。

新建的體育場館、劇院等大型公共建築，要兼顧應急救治和隔離需求，預留轉換介面。

到2022年，各區有1到2處公共建築可在應急狀態時轉為集中醫學隔離觀察點、方艙醫院或後備救濟救災場所。部分人防設施可作為戰備防控物資儲備庫。