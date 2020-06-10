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女子身分證遺失「被結婚」5次 更扯的是不能撤銷

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸民眾因身分證丟失，「被結婚」屢見不鮮，多數人是在辦理結婚登記或購房需要證件時才發現。照片／搜狐網
大陸民眾因身分證丟失，「被結婚」屢見不鮮，多數人是在辦理結婚登記或購房需要證件時才發現。照片／搜狐網

廣西蘇姓女子在河北保定市唐縣「被結婚」又「被離婚」後，保定唐縣民政局主動聯繫蘇女，為其撤銷登記記錄。大陸民眾因身分證丟失，「被結婚」屢見不鮮，多數人是在辦理結婚登記或購房需要證件時才發現。

澎湃新聞報導，蘇女表示，她曾經於2014年2月丟失過身分證，但很快補辦。2019年11月14日，她和男友前往廣西某民政局登記，卻被告知她和一名李姓男子已於2014年6月4日在河北省保定市唐縣民政局登記結婚，並於2天後的6月6日，又辦理了離婚。

蘇女稱，因唐縣民政局不予撤銷婚姻登記記錄，她將其告上法庭。「事發8個月之後，和男友依然不能辦理登記，而唐縣民政局一直未給我們答覆。」身分被盜用的情況層出不窮，另一名河南女子甚至與五名男子「被結婚」，也在打官司中。

上海漢商律師事務所律師白翔飛稱，要堵住「被結婚」漏洞，既需要加強打擊冒用身分證者、審核人員從嚴審核，也需要事發後登記部門的主動糾錯、救濟，以及法院作為社會公正的最後一道屏障，保障當事人權益。

法制日報評論稱，身分證被冒用大多是身分證遺失造成的，而遺失的身分證之所以還能正常使用，關鍵是缺少一個失效的環節。大陸居民身分證法和實施細則規定公民遺失居民身分證可以向公安機關報告，並補領新證，但並沒有規定身分證掛失補領後，遺失的身份證即時失效，這給違法使用身份證埋下隱患。

身分證 結婚 離婚

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