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連日天降「龍舟水」 廣東逾4萬人緊急轉移避災

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為廣東省惠州市龍門縣永漢鎮6月9日航拍景象。（中新社）
圖為廣東省惠州市龍門縣永漢鎮6月9日航拍景象。（中新社）

據大陸《南方網》報導，今年第四輪「龍舟水」已連續五天影響廣東，導致多地大雨成災。9日夜間至10日上午，降與仍在持續。受大雨影響，截至10日零時，廣東全省累計已轉移4萬3,145人避難。

「龍舟水」是指中國華南地區端午節前後，因南方暖濕氣流活躍，與從北方南下的冷空氣在廣東、廣西、福建一帶交匯，往往會出現持續大範圍強降雨，當地人因此將之稱為「龍舟水」。

報導稱，8日晚到9日晚，韶關、清遠、河源、肇慶、汕尾、佛山北部、廣州北部、惠州北部、梅州北部都出現了暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，特大暴雨出現在韶關曲江和翁源、清遠英德和佛岡、惠州龍門。截至9日20時，廣東全省共有12條河流14個站點超警戒。

8日20時到9日20時，廣東全省有27個水文監測站測得超過250毫米的特大暴雨，有266個站測得100至250毫米的大暴雨，韶關曲江區樟市鎮測得的降雨量更高達529.7毫米。

廣東省氣象台預計，10日白天起，廣東大部分地區降雨可望減弱，但粵北、珠三角中北部市縣和南部沿海市縣仍有大雨和局部暴雨。11日，粵北陰天間多雲有中雷雨、局部大雨；12日大部分地區為多雲，有雷陣雨、局部大雨。

廣東省梅州市平遠縣大柘鎮壩頭村6月8日大雨成災，消防員協助受困民眾撤離。（新華社）
廣東省梅州市平遠縣大柘鎮壩頭村6月8日大雨成災，消防員協助受困民眾撤離。（新華社）

廣東 暴雨 福建

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