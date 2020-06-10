陸加大紅樹林保護 20年增加7千公頃

大陸自然資源部表示，中國持續加大紅樹林保護力度，20年來紅樹林面積增加7000公頃，現在以每年1%的速度增長，成為世界上少數幾個紅樹林面積淨增加的國家之一。

中通社報導，紅樹林生長在熱帶、亞熱帶海岸潮間帶，是陸地向海洋過渡的特殊生態系統。從趨勢上看，全球35%的紅樹林已經消失，目前還在以每年1%—2%的速度減少。

在中國，紅樹林主要分布在廣東、廣西、海南，福建、香港、台灣有少量分布，澳門、浙江有零星分布。漲潮時，很多紅樹林被淹沒在水裡，被稱之為海上森林。紅樹林明明是綠色的，為什麼被稱為紅樹林？這是因為紅樹林由紅樹科植物構成，這些植物富含神奇的單寧酸，一旦刮開樹皮暴露在空氣中，就會迅速氧化成紅色。

紅樹林植物的主幹一般不無限往上長，而從枝幹上長出多數支持根以保持穩定，使紅樹林可以在海浪的衝擊下屹立不動。紅樹林的支柱根不僅支持著植物本身，也保護了海岸免受風浪的侵蝕，因此紅樹林又被稱為海岸衛士。

風暴潮期間，一米寬的紅樹林帶可以降低浪高66%，當林帶大於500米寬時，甚至可以消減100%的浪高。紅樹林可以吸收大量的二氧化碳和其他溫室氣體。科學家們發現，紅樹林吸收二氧化碳的能力是熱帶森林的將近6倍。而且，有紅樹林存在的海域，幾乎從未發生過赤潮。

紅樹林雖然只占全球熱帶森林面積的0.7%、全球陸地面積的0.1%，但它給海洋生物提供的食物卻佔全球沿岸生態系統的一半。據聯合國環境規劃署的調查，全球80%的捕魚量直接或間接的依賴於紅樹林生態系統。 目前中國已建立30餘個紅樹林自然保護區，超過八成的紅樹林得到了有效保護。截至2018年年底，全國已建各類海洋保護區271處，保護對象涵蓋了紅樹林、珊瑚礁、濱海濕地、海灣、海島等典型海洋生態系統。沿海各地也在積極採取人工種植的方式擴容紅樹林。