內蒙沙漠試種旱稻 實現三贏

作為中國第八大沙漠的內蒙古烏蘭布和沙漠正在試種5200畝旱稻，在防沙固沙的同時可收穫優質大米，將實現生態效益、經濟效益和社會效益「三贏」。

新華社報導，烏蘭布和沙漠總面積1500萬畝，其中近430萬畝分布在巴彥淖爾市磴口縣境內。這裡日照充足，晝夜溫差大，無汙染，為種植旱稻提供有利條件。

連日來，在磴口縣沙金套海蘇木巴音寶力格嘎查的沙地上，10多台大型播種機連續作業，依次完成埋壓滴灌管、播撒種子、覆土掩蓋等工序。

據旱稻種植項目負責人魏智恆介紹，他們將試種5200畝旱稻，採用精準耕作技術播種，利用水肥一體滴灌方式澆灌，按照有機水稻標準進行管理。「我們從5月26日開始，每天出動10多台播種機播種，預計于6月中旬完成播種工作，實現機械化、集約化作業。」魏智恆說。

旱稻又叫陸稻，是由水稻在無水層的旱地條件下長期馴化演變形成的一個生態型作物，既能在旱地種植，也能在水田或洼地種植。

魏智恆說，此次試種的品種是旱香一號、旱香二號，預計每畝灌溉用水量為280立方米，比普通水稻灌溉用水量減少600到800立方米，大大節約了水資源。同時，旱稻根系長度達50公分左右，具有較好的防沙固沙作用。

魏智恆表示，初步測算，每畝旱稻種植成本為2000元以上，主要包括土地、水、肥、滴灌管、人工、機械作業等費用；每畝可產450公斤優質大米，按照售價30元/公斤計算，畝均純收入達1萬元以上。

按照規劃，烏蘭布和沙漠將重點發展多用光熱、少用水的生態農業、資源保護型產業，實現生態、經濟和社會效益的全面提升。