聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸鐵路客運量 上月快速回升
隨著疫情緩解，中國國家鐵路集團有限公司表示，5月份，全國鐵路發送旅客1.57億人次，日均發送508萬人次，環比增加139萬人次，增長37.6%，客流呈現快速回升趨勢。
新華社報導，國鐵集團客運部負責人表示，5月份，各地企業復工達產、學校復課，旅遊消費市場回暖，鐵路客運需求持續上升。
鐵路部門積極適應疫情防控常態化要求，按照「一日一圖」動態調整旅客列車開行方案，日均開行旅客列車6368列，及時在重點和熱門方向加開列車，保障運力有效供給；深入實施客運提質計劃，改善站車設施環境，加強重點旅客服務，不斷提升旅客出行體驗；對25條城際線路實行票價下浮政策，延長「鐵路暢行」會員積分有效期，促進「本地人遊本地，周邊人遊周邊」；繼續落實體溫檢測、佩戴口罩、通風消毒等常態化疫情防控措施，努力為廣大旅客營造安全健康的旅行環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言