珠海黃茅海跨海通道建設 開工

珠海黃茅海跨海通道項目日前開工，黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道工程。

中新社報導，項目起於珠海市高欄港區，東連港珠澳大橋，西連新台高速並與西部沿海高速相交，止於台山市斗山鎮。路線全長約31公里，採用雙向6車道高速公路標準，設計時速100公里，設計使用壽命100年。

項目設700米級超大斜拉橋2座。其中高欄港大橋擬採用鋼箱梁雙塔單跨斜拉橋設計，跨徑700米；黃茅海大橋擬採用鋼箱梁三塔雙跨斜拉橋設計，跨徑720米，建成後將成為世界跨徑最大的三塔斜拉公路橋。

由於該橋址位於珠江口西部，是颱風發生頻率最高區域之一，黃茅海跨海通道建設過程將面臨颱風正面襲擊。同時，項目兩座斜拉橋分別跨越5萬噸、3萬噸、3000噸航道，通航條件複雜、防撞等級較高。

黃茅海跨海通道管理中心主任潘放表示，項目設計可抗17級颱風。在綜合規劃、通航、防洪、安全、造價等因素，黃茅海跨海通道的跨海橋梁選擇從起點到終點的弧形線位方案；主橋塔柱則結合中國美學和西方文化，以及圓、柱景觀造型元素，採用纖腰型獨柱式形式，外形簡潔、動感柔美。

黃茅海跨海通道項目於2020年2月獲廣東省發展和改革委員會批復立項，預計2024年建成通車。建成後，將實現大灣區經濟發展向粵西和沿海地區輻射；推動珠海橫琴自貿區、高欄港和江門大廣海灣經濟區的聯動發展；與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋，共同組成大灣區跨海跨江通道群。