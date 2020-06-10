汕頭8兆瓦海上風機 啟動發電

今年年初，四川成都市一名女子花了人民幣3萬元（約新臺幣12萬）進行整容手術，卻導致左眼永久失明，連男朋友和工作都失去了。根據大陸媒體報導，黎女士今年年初在成都市天府新區一家整容診所進行整容手術，手術包含耳軟骨假體隆鼻及面部脂肪填充兩個部分。黎女士先完成隆鼻手術，再進行脂肪填充手術，但手術完成後當她一睜開眼睛，就發現左眼已經看不見了。

2020-06-09 22:07