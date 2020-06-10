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汕頭8兆瓦海上風機 啟動發電
廣東汕頭的首台8兆瓦海上風機8日順利啟動發電，這是大陸目前投入運行的規模最大的綜合智慧清潔能源系統。
中新社報導，隨著啟動令發出，位於廣東汕頭濠江出海口的8兆瓦風機徐徐轉動，開始發電。這座塔筒高達120米、相當40層樓高的大風車開始啟動，在汕頭濠江出海口創造綠色清潔能源。
該項目坐落於上海電氣濠江風電產業園，8兆瓦海上風機主機葉片長81.4米，風輪直徑167米。項目團隊通過科技攻堅，攻克了多電壓等級轉換、電網潮流多變、電壓無功控制、功率平衡等多項世界級難題，採用孤網運行模式，實現風機啟動發電。
上海電氣風電廣東分公司總工程師彭明稱，項目團隊下一步將開始併網發電，為園區以及汕頭市濠江地區提供源源不斷的清潔能源。
目前，上海電氣風電汕頭基地屋頂光伏、儲能、充電車樁設備、智能樓宇監控、微網控制系統、能量調度管理平台等綜合智慧能源系統建設已全部建成。
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