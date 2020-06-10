德陽造超高水頭抽蓄電 登行業「珠峰」

近日，世界第二、大陸第一高水頭抽蓄電站－長龍山抽水蓄能電站4號機蝸殼座環吊裝完成，標誌著由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東電」）研製的大陸最高水頭抽水蓄能機組蝸殼座環全部吊裝完成，意義不亞於登頂行業「珠峰」。

抽水蓄能機組的研製，是水力發電設備行業中最複雜、最困難的，長龍山抽水蓄能電站屬於超高水頭、高轉速、大容量抽水蓄能電站，其中最高水頭達到756米。世界水力專家一致認為，該項目機組的設計開發難度屬世界最高等級，挑戰抽水蓄能技術研發的極限。

總部位於四川德陽的「東電」，通過不斷進步和突破，在超高水頭段水泵水輪機的水力研發方面，已達到世界最先進的水準，並且擁有完全的自主智慧財產權。

長龍山抽水蓄能電站，位於浙江省湖州市安吉縣，共安裝6台350MW可逆式水輪發電機組，「東電」提供4台350MW抽水蓄能機組及其輔助設備。