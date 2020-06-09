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女被指毒殺鄰居一家坐冤獄8年獲出獄 申請2834萬國家賠償

香港01 / 記者崔德興／報導
任艷紅獲釋後接受傳媒訪問時表示，自己是冤枉的，一直支持她內心堅強撐下去的是「家人等著我」。圖擷自新浪網
任艷紅獲釋後接受傳媒訪問時表示，自己是冤枉的，一直支持她內心堅強撐下去的是「家人等著我」。圖擷自新浪網

山東女子任艷紅被指於2010年至2011年間多次投毒，殺害鄰居一家四口，而遭法院判處死緩，羈押在臨沂市看守所8年。到2019年8月，山東高院裁定撤銷死緩判決，任艷紅獲無罪釋放。最新消息指，任艷紅今日（9日）向山東臨沂市中級人民法院提出人民幣675萬（約新臺幣2834萬）的國家賠償申請。

任艷紅在賠償申請書中表示，她是臨沂市看守所被羈押時間最長的犯罪嫌疑人，8年時間都被關押在封閉監室內，吃飯、睡覺、上廁所均在一個空間，給其的身心造成不可複原的傷害。

賠償申請書寫道，臨沂市中級法院兩次判處其死緩，她在失望、希望、失望、希望中被折磨了8年。長時間被以死刑犯羈押、反反覆覆的庭審、漫長的等待，給她造成極大的精神壓力，期間甚至曾以用頭撞牆、咬舌自盡等方式自殘。

8年時間未見過子女

任艷紅被拘留時兒子和女兒均未成年，女兒才6歲、兒子16歲。她表示，8年時間未見過兒女，無法陪同和見證孩子成長，對一個母親無疑是痛徹心扉的痛，也是因為8年的錯誤羈押和各種流言蜚語，給其家人身心造成無法彌補的傷害。自己因常年羈押在看守所陰暗潮濕的監室內，伙食原因導致營養嚴重不足，身體大不如前。體檢顯示，她嚴重缺鈣、缺鉀、缺鋅，營養不良，牙齒和雙腿因缺鈣而功能減退，後續仍需繼續治療、長期服藥。

任艷紅要求，賠償侵犯人身自由賠償金3050013元（約新臺幣1280萬）、精神撫慰金300萬元（約新臺幣1259萬）、後續治療費20萬元（約新臺幣83萬）；賠償維權成本（包括律師費、交通費、家屬誤工費）50萬元（約新臺幣209萬）。此外她還要求公開向賠償請求人賠禮道歉，為賠償請求人消除影響、恢復名譽。

被指投毒殺害鄰居一家四口　兩度判死緩

案情指，2010年8月至2011年7月期間，山東費縣東嶺村的李忠山一家疑多次遭人投毒，一家四口先後死亡。命案發生後，李忠山的鄰居任艷紅被警方鎖定為疑犯。警方調查稱，任艷紅為擺脫李忠山無理糾纏和性侵，先後5次對李忠山及其家人投毒。後任艷紅被檢方以「投放危險物質罪」提起公訴。

案件在2013年一審時，任艷紅在庭審現場翻供，稱自己沒有下毒，與李忠山也沒有不正當男女關係。一審被判處死緩後，她隨即以自己被嚴刑逼供才認罪為由提出上訴。山東省高院及後決定發還重審，惟至2017年，任艷紅再度被判死緩。

2018年12月，山東高院撒銷對任艷紅的死緩判決，發回重審。2019年7月，臨沂中院出具刑事裁定書，稱臨沂市人民檢察院以「證據發生變化」為由，決定對任艷紅撤回起訴。臨沂中院認為，檢察院撤回起訴的理由符合法律規定，應予以准許。8月1日，任艷紅被無罪釋放。

任豔紅被無罪釋放。圖擷自新浪網
任豔紅被無罪釋放。圖擷自新浪網

任艷紅獲釋後接受傳媒訪問時表示，自己是冤枉的，一直支持她內心堅強撐下去的是「家人等着我」。她又指，自己當年被捕後，得知丈夫和哥哥也被捕，擔心兩個孩子無人看管，被迫在筆錄上摁了手印，「辦案人員曾經對我刑訊逼供，但是打和罵我都能忍受，他們威脅說要抓我家人，抓我丈夫和我哥，我就受不了了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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