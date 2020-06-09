江蘇85歲婦 腰椎卡80年前日軍子彈

維吾爾作家帕爾哈提（Perhat Tursun），在2018年失蹤了。今年2月突然有消息指出，帕爾哈提「獲判16年有期徒刑」，但為何入罪？為何被抓？人是否真的在獄中？各種疑問都沒得到證實。帕爾哈提醉心於古典文學和西方哲學，致力於書寫人類的處境。著有詩集《情詩一百首》、小說《彌賽亞的荒涼》和《自殺的藝術》，曾是集名望與爭議於一身的人物；卻也被莫名扣上「反伊斯蘭」的帽子、被不明人士跟蹤，甚至接到死亡威脅。身為「維吾爾作家」的帕爾哈提，在消失之前到底發生了什麼事？

2020-06-09 08:30