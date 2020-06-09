江蘇85歲婦 腰椎卡80年前日軍子彈
江蘇省宿遷市85歲婦人沈書俠近日車禍，腰椎骨折。醫生手術透視過程中，在她的背部發現一枚子彈，沈書俠這才回想起日本侵略者進村掃蕩時，自己後背受傷僥幸存活，沒想到子彈在體內留存了80年。
央視新聞報導，沈書俠回憶，自己小時候生活的「陳莊」就是現在的宿遷市宿城區雙莊街道附近，日軍前來掃蕩，在她家裡縱火，並殺害了她的母親，哥哥慌亂中抱著五歲的她跳牆逃跑，在牆頭上被日軍一槍給打下來了，哥哥中槍後當場死亡，沈書俠後背也受傷流血，估計子彈在當時已經射進了她的體內。
沈書俠昏迷中僥幸存活，事後被親戚收養。80年來儘管偶爾會感覺到腰部隱隱作痛，但從沒想到自己體內還有一顆子彈。由於子彈頭距離她的腰椎和其他器官較近，手術具有一定風險性，醫生不建議將子彈頭取出。
沈書俠體內這枚80年前的子彈頭，是日軍侵華殘暴對待平民百姓的鐵證，它記載著日軍對一個五歲兒童的暴行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言