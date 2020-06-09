廣西90後夫妻躲深山生9孩 第10娃快報到

廣西都安一對90後夫妻住深山「危房」生了九孩，近日傳出妻子又懷孕，引發網友熱議。都安縣宣傳部工作人員表示，當地幹部曾多次入戶宣傳生育政策，但收效甚微。目前，這家人共11口都享受低保，每人每月350元（約新台幣1460元），一共將近4000元（約新台幣16700元），並於去年住進扶貧房。

綜合媒體報導，這對夫妻丈夫是1991年的，妻子是1990年的，現在育有三個女兒六個兒子，最大的已經12歲。

雖然已經有九個孩子了，但是他們似乎並沒有停下生兒育女的步伐，妻子又懷上了，再過幾個月，他們的第十個孩子即將降生。提及生活來源，丈夫表示，自己一家人生活費的來源都是靠他外出廣東打工來掙取，一個月也就五、六千塊錢。

丈夫指出，以前計畫生育時，妻子懷孕不敢去產檢。因此，九個孩子裡，有四個是在家生的，五個是在醫院生的，在家生的時候是他母親給接生。

男子表示，11歲時他的爸爸就去世了，自己是家中獨子，是媽媽把他帶大的，近年來媽媽身體不好，所以這兩年他都沒有外出打工，留在家裡幹些農活，但媽媽今年4月剛剛過世。

談及一家人的生活狀況，男子表示出去打工的話，生活費剛剛夠，慢慢就撫養過來了。

有人問他已生了這麼多孩子為何還要生，他指出因為30歲的妻子有病不能結紮，故一直生下去。男子聲稱妻子有病不能結紮，引起網民討論。不少網民認為即使妻子不能結紮，身為丈夫的他也可以去結紮，亦有人奇怪他為何不用避孕套避孕，卻將責任推給妻子。