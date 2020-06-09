認定為工傷 湖南操場埋屍案被害家屬獲367萬

湖南新晃「操場埋屍案」受害者鄧世平，目前已被認定為工傷，其家屬獲得工亡及喪葬補助金共計88萬元（約新台幣367萬）。

澎湃新聞報導，鄧世平家屬的代理律師周兆成證實了這一消息。他表示，為使司法機關從重從快懲治犯罪，鄧世平的家人已放棄民事賠償部分的訴訟。

湖南省新晃縣人力資源和社會保障局作出的《工傷認定決定書》顯示，鄧世平受到的事故傷害，適用《工傷保險條例》第14條第3項的規定：在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的，屬於工傷認定範圍。

據報導，1950年出生的鄧世平，是懷化市新晃縣第一中學總務處工作人員，2003年月1月失，直到2019年6月20日，其屍骸才從新晃縣一中的操場內被挖出。

2019年12月，懷化市中級法院審理查明，2003年1月22日，新晃縣一中校長黃炳松的外甥杜少平承包該校田徑跑道工程，他對負責監工的鄧世平心懷不滿，遂夥同手下羅光忠將鄧世平殺害並掩埋在尚在施工的跑道泥坑中。

被告人杜少平被一審法院認定犯故意殺人罪、故意傷害罪，尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾鬥毆罪、強迫交易罪。法院對其以數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

2020年1月10日，此案被湖南省高級法院維持原判。1月20日，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，懷化市中院對杜少平依法執行死刑。

報導說，此案背後的「保護傘」，案發後也備受社會關注。

2019年12月30日，湖南省靖州縣法院對牽涉「操場埋屍案」的10名公職人員，以瀆職犯罪判處有期徒刑。其中，新晃縣公安局原政委楊軍、新晃一中原校長黃炳松，均被以徇私枉法罪判刑15年；懷化市公安局原偵查員、法醫鄧水生被以徇私枉法罪判刑14年；新晃縣公安局原副局長劉洪波，刑警大隊原副大隊長陳守鈿、原大隊長曹日銓、原偵查員陳領，新晃一中原辦公室主任楊榮安，被以徇私枉法罪分別判處13年至10年不等的有期徒刑；懷化市公安局原副局長楊學文、新晃縣公安局原局長蔣愛國，被以玩忽職守罪分別判處有期徒刑9年、7年。

2020年4月3日，懷化市中院對相關公職人員瀆職案進行二審宣判，駁回黃炳松、楊學文等9人的上訴，全案維持原判。