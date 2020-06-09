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海洋公園13日重開 香港書展7月15日如期舉行

世界日報 / 香港新聞組／香港9日電

香港海洋公園13日（周六）重開，將實施人流管制措施，除65五歲或以上居民，及最多兩名三至11歲隨行小童外，所有訪客須事先在網上預約登記入場。即日起可在官方網站購票，預約14天內入園。至於同樣關閉的香港迪士尼樂園度假區，發言人稱正加緊準備，重開時程及詳情將於稍後公布。

港府商務及經濟發展局長邱騰華昨在記者會上稱，入園不受八人「限聚令」限制，隨後商經局糾正，指公園總人數不受限，但市民入園要遵守限聚令，最多八人一組排隊進場。在園內的海盜船等大型遊樂設施，最多只可承載人數上限的一半，分隔的空間及車廂內不可超過八人。

一年一度的香港書展，也宣布如期在7月15至21日在香港會展中心舉行；每個本地參展攤位可獲防疫抗疫基金資助一萬港元，每個參展商最多可獲10萬港元資助。香港貿易發展局主席林建岳說，今年書展會有人數控制，包括要求入場人士戴口罩及量體溫等。

港府又表示，正與其他地方討論雙邊「旅遊氣泡」安排，容許雙方民眾豁免檢疫。由於澳門和中國疫情穩定，商討進展較具體，包括討論認證健康碼和人數安排等，但外國情況較參差不齊，要審慎處理，月底會與泰國討論。

疫情 口罩 海洋公園

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