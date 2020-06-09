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未有活病毒 武漢市300名無症狀感染者不具傳染性

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為武漢早前對全市市民進行核酸檢測。（新華社）
圖為武漢早前對全市市民進行核酸檢測。（新華社）

武漢市歷經半個月全員大篩查發現有300名無症狀感染者，據武漢市衛健委消息，300份樣本均未培養出「活病毒」，也就是全為陰性，不具傳染性。

武漢市此前通報核酸檢測爬查結果，從5月14日至6月1日，武漢近990萬人接受集中核酸檢測，發現確診患者為零，無症狀感染者檢出率僅為0.303/萬，未發現無症狀感染者傳染他人的情況。

據武漢市衛健委消息，本次病毒培養提取上述300名無症狀感染者痰液和咽拭子樣本，經中科院武漢病毒所病毒分離培養，300人份樣本均未培養出「活病毒」。

同時對300名無症狀感染者使用過的牙刷、口杯、口罩、毛巾等個人用品採集擦拭樣，檢測結果均為陰性；300名無症狀感染者的密切接觸者1174人核酸檢測結果也均為陰性。這表示，武漢市目前發現的無症狀感染者不具有傳染性。

武漢 患者 口罩

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