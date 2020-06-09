快訊

終結罷韓之亂？韓國瑜下午擬宣布不提罷免無效之訴

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13歲女童浮屍河中 監視器拍到她驚恐狂奔額頭有離奇傷疤

香港01 / 記者李福源／報導
13歲的妞妞在回家途中突然失蹤，至周日下午被發現溺斃河中。曾有監視器拍到妞妞不斷地在小區附近奔跑，彷彿受到驚嚇。圖擷自溫州都市報
13歲的妞妞在回家途中突然失蹤，至周日下午被發現溺斃河中。曾有監視器拍到妞妞不斷地在小區附近奔跑，彷彿受到驚嚇。圖擷自溫州都市報

浙江省溫州市甌海區13歲女童妞妞（化名）本月6日傍晚返家途中失蹤，警方翻查閉路電視，發現她曾不斷在小區附近奔跑，彷彿受到驚嚇，且額頭上離奇多了一塊疑似傷疤的痕跡。當局其後展開大規模搜索，周日（7日）下午在一條河中找到妞妞的遺體，初步判斷是溺斃，但未知是他殺抑或意外造成，目前案件仍在調查中。

妞妞就讀小學六年級，居於溫州巿甌海區三垟街道雙甲家園。事發當日，她與好友去學畫畫，下午約4時一同回家，步行至三垟大道與黃嶼大道交界二人分開走；妞妞的家人表示，她當時應該在5至6分鐘後返抵家門，但就一直未見其蹤影，於是報警求助。

警方接報後翻查閉路電視，發現妞妞約在下午4時半和同學分開，隨後往自己家的小區走去，並走到小區後面的工地跟門口值班的老伯說了幾句話，然後又往回走到先前和同學分開的岔路口。

妞妞之後折返小區後門的另一個工地，工地邊上有座小橋，她走到橋上，時間顯示是下午4時43分；她往下看了一看，橋邊上是條小巷，下橋後往小巷方向走，最終不知所蹤。

警方指出，片段中顯示妞妞在這期間一直在奔跑，彷彿受到驚嚇，仔細觀察更發現她額頭上有一道疑似傷疤的痕跡，惟家人肯定妞妞當日出門時額頭沒有受傷。

妞妞的母親表示，愛女活潑可愛又開朗，當日不可能是離家出走，「她平時有個小錢包，放了一些零用錢，錢她沒帶走，手機也沒帶走，如果她要離家出走，這兩樣肯定會帶的吧，而且她出門畫畫時又沒背書包」；學校老師亦謂，妞妞在失蹤前一切表現正常。

當局在周日下午約4時在三垟街道雙甲家園後面的河道內發現一具女童屍體，後證實是失蹤的妞妞。遺體沒有表面傷痕，警方初步判斷妞妞是溺斃，而有關情況仍在調查中。

延伸閱讀：

油麻地女童疑被獨留在家　警拘41歲母親涉疏忽照顧

兩孩之父尾隨回家6歲女　拉入暗巷性侵　網民怒斥：要碎屍萬段！

文章授權轉載自《香港01》

失蹤

延伸閱讀

人夫不解妻子婚後沒事「一直躺」 女網友齊聲：躺著看完這篇

明明沒訂...外送卻一直來！男收披薩9年 聽到機車聲就怕

男稱坐到魚上「吳郭魚塞進肛門」 醫傻眼剖腹：滿屋子腐爛味

她半夜刷抖音被按門鈴 開門驚見「全裸男」撲來討抱抱

相關新聞

終於不再被當藥吃 穿山甲自「中華藥典」除名

據人民日報旗下健康時報報導，在大陸最新出版的2020年版《中國藥典》，穿山甲、馬兜鈴、天仙藤、黃連羊肝丸等四個品種未被繼...

未有活病毒 武漢市300名無症狀感染者不具傳染性

武漢市歷經半個月全員大篩查發現有300名無症狀感染者，據武漢市衛健委消息，300份樣本均未培養出「活病毒」，也就是全為陰...

13歲女童浮屍河中 監視器拍到她驚恐狂奔額頭有離奇傷疤

浙江省溫州市甌海區13歲女童妞妞（化名）本月6日傍晚返家途中失蹤，警方翻查閉路電視，發現她曾不斷在小區附近奔跑，彷彿受到驚嚇，且額頭上離奇多了一塊疑似傷疤的痕跡。當局其後展開大規模搜索，周日（7日）下午在一條河中找到妞妞的遺體，初步判斷是溺斃，但未知是他殺抑或意外造成，目前案件仍在調查中。

偷偷懷孕拒產檢 19歲少女肚內長巨瘤差點壓傷胎兒

懷孕必須定時作檢查，要不然可能對母嬰造成危險。深圳一名19歲少女早前懷孕，不過她為了瞞著家人，沒到醫院做產檢，到生產時醫生發現其肚子比正常懷孕的孕婦大得多，肚子更現不規則形狀，原來她肚內長了一個超過15公斤腫瘤，比嬰兒還重5倍，令肚內的嬰兒都壓在一邊，情況危急又罕見。

最爭議維吾爾作家？新疆詩人帕爾哈提的失蹤輓歌

維吾爾作家帕爾哈提（Perhat Tursun），在2018年失蹤了。今年2月突然有消息指出，帕爾哈提「獲判16年有期徒刑」，但為何入罪？為何被抓？人是否真的在獄中？各種疑問都沒得到證實。帕爾哈提醉心於古典文學和西方哲學，致力於書寫人類的處境。著有詩集《情詩一百首》、小說《彌賽亞的荒涼》和《自殺的藝術》，曾是集名望與爭議於一身的人物；卻也被莫名扣上「反伊斯蘭」的帽子、被不明人士跟蹤，甚至接到死亡威脅。身為「維吾爾作家」的帕爾哈提，在消失之前到底發生了什麼事？

創紀錄！成都熊貓基地 出生幼仔219克

成都大熊貓繁育研究基地（大熊貓台灣稱為貓熊）8日披露，該基地大熊貓「園潤」和「艾莉」5日各誕下一隻雌性大熊貓幼仔。其中一...

莫干山漫運動小鎮 民宿上千家

「如果純粹想要一個歲月靜好的假期，那麼莫干山有上百家民宿可供選擇。如果在放空之餘，你還有點蠢蠢欲動的精力，莫干山同樣能滿...

青海柴達木盆地 首試種海水稻

海拔2800公尺的青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市河西農場經過4天插秧，海水稻試種植面積已經達到28畝。這是海水稻首次...

大陸南方暴雨 8省9死5失蹤

大陸應急管理部表示，六月二日以來，大陸南方連降暴雨，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等八省逾百萬人受災，目...

港海洋公園周六重開 仍要遵守限聚令

香港海洋公園周末（六月十三日）重開，香港書展七月中如期舉行。港府說，還在跟大陸和澳門商討「旅遊氣泡」安排，容許雙方民眾豁...

大陸南方八省暴雨 9人死亡百萬人受災

大陸應急管理部表示，6月1日以來，大陸南方發生汛期以來最強降雨，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省都出...

空姐短裙秧穿 網友酸秀過頭

山東濰坊日前舉辦「中華拓荒人」插秧節活動，安排青島航空空姐穿著短裙制服、膠鞋插秧，卻意外引發網路論戰。

熱門新聞

男稱坐到魚上「吳郭魚塞進肛門」 醫傻眼剖腹：滿屋子腐爛味

史無前例！港府將紓困國泰航空300億港元 占董事會2席

山東男斥資千萬開口罩廠 10天內大賺百萬後卻瞬間爆虧

即將重組？國泰航空與兩大股東開盤前宣布停牌

I.T集團股價累跌80% 邱淑貞夫婦集團去年虧27億元

打臉李克強！央視：一線城市不宜推「地攤經濟」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。