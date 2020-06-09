13歲女童浮屍河中 監視器拍到她驚恐狂奔額頭有離奇傷疤

浙江省溫州市甌海區13歲女童妞妞（化名）本月6日傍晚返家途中失蹤，警方翻查閉路電視，發現她曾不斷在小區附近奔跑，彷彿受到驚嚇，且額頭上離奇多了一塊疑似傷疤的痕跡。當局其後展開大規模搜索，周日（7日）下午在一條河中找到妞妞的遺體，初步判斷是溺斃，但未知是他殺抑或意外造成，目前案件仍在調查中。

妞妞就讀小學六年級，居於溫州巿甌海區三垟街道雙甲家園。事發當日，她與好友去學畫畫，下午約4時一同回家，步行至三垟大道與黃嶼大道交界二人分開走；妞妞的家人表示，她當時應該在5至6分鐘後返抵家門，但就一直未見其蹤影，於是報警求助。

警方接報後翻查閉路電視，發現妞妞約在下午4時半和同學分開，隨後往自己家的小區走去，並走到小區後面的工地跟門口值班的老伯說了幾句話，然後又往回走到先前和同學分開的岔路口。

妞妞之後折返小區後門的另一個工地，工地邊上有座小橋，她走到橋上，時間顯示是下午4時43分；她往下看了一看，橋邊上是條小巷，下橋後往小巷方向走，最終不知所蹤。

警方指出，片段中顯示妞妞在這期間一直在奔跑，彷彿受到驚嚇，仔細觀察更發現她額頭上有一道疑似傷疤的痕跡，惟家人肯定妞妞當日出門時額頭沒有受傷。

妞妞的母親表示，愛女活潑可愛又開朗，當日不可能是離家出走，「她平時有個小錢包，放了一些零用錢，錢她沒帶走，手機也沒帶走，如果她要離家出走，這兩樣肯定會帶的吧，而且她出門畫畫時又沒背書包」；學校老師亦謂，妞妞在失蹤前一切表現正常。

當局在周日下午約4時在三垟街道雙甲家園後面的河道內發現一具女童屍體，後證實是失蹤的妞妞。遺體沒有表面傷痕，警方初步判斷妞妞是溺斃，而有關情況仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》