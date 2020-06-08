港海洋公園周六重開 仍要遵守限聚令

香港海洋公園周末（六月十三日）重開，香港書展七月中如期舉行。港府說，還在跟大陸和澳門商討「旅遊氣泡」安排，容許雙方民眾豁免檢疫。

香港海洋公園本周六重開，將實施人流管制措施，除六十五歲或以上居民，及最多兩名三至十一歲隨行小童外，所有訪客須事先在網上預約登記入場。即日起可在官方網站購票，預約十四天內入園。

港府商務及經濟發展局長邱騰華昨在記者會上稱，入園不受八人「限聚令」限制，隨後商經局糾正，指公園總人數不受限，但市民入園要遵守限聚令，最多八人一組排隊進場。在園內的海盜船等大型遊樂設施，最多只可承載人數上限的一半，分隔的空間及車廂內不可超過八人。

一年一度的香港書展，也宣布如期在七月十五至廿一日在香港會展中心舉行；每個本地參展攤位可獲防疫抗疫基金資助一萬港元，每個參展商最多可獲十萬港元資助。香港貿易發展局主席林建岳說，今年書展會有人數控制，包括要求入場人士戴口罩及量體溫等。

港府又表示，正與其他地方討論雙邊「旅遊氣泡」安排，容許雙方民眾豁免檢疫。由於澳門和中國大陸疫情穩定，商討進展較具體，包括討論認證健康碼和人數安排等，但外國情況較參差不齊，要審慎處理，月底會與泰國討論。

香港旅遊及發展局主席彭耀佳說，已與業界建立防疫計畫，令海外旅客對香港安全有信心，下周會推出，大力推動香港本地旅遊，提供不同優惠，港府亦將綠色旅遊資助額增至一億港元。