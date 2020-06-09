青海柴達木盆地 首試種海水稻

海拔2800公尺的青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市河西農場經過4天插秧，海水稻試種植面積已經達到28畝。這是海水稻首次在高海拔的青藏高原試種植。

新華社報導，「海水稻」是「耐鹽鹼水稻」的俗稱，普遍生長在鹽鹼地，具有耐鹽鹼、抗澇、抗病蟲害、抗倒伏等特點。

通過自主研發技術、優化最優配比，運用水稻耐鹽鹼試驗、耐寒試驗等方法，袁隆平海水稻科研團隊專門培育出高原寒地海水稻。6月初，工作人員將溫室大棚裡培育出的海水稻移栽到鹽鹼地中。

青島海水稻研究發展中心培育工程師張國東說：「移栽的秧苗一般需要5至7天的適應階段。試插秧一方面是考驗秧苗對氣候的適應情況，另一方面是看秧苗的返苗、返青情況。」接下來，科研團隊將通過「人工+機械」的方式在新開墾的鹽鹼大田先試種100畝進行數據觀察，為後期大面積試種提供數據樣本。

青島海水稻研究發展中心鹽鹼地稻作改良技術處處長吳占勇說：「這是海水稻首次在高寒地區試種植。我們將充分發揮柴達木盆地種植海水稻的優勢，開展品種本土化培育，篩選和培育耐寒耐旱水稻品系，這對格爾木乃至青藏高原地區農業種植結構調整有關鍵作用。」

袁隆平海水稻科研團隊的工作人員還將在格爾木進行不同鹽鹼地改良的實驗和耐鹽鹼水稻品種的篩選。同時，他們將利用最新科技成果促進青海農業現代化轉型，打造「鹽鹼地改良+海水稻種植+數字化農業」的新模式。