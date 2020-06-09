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莫干山漫運動小鎮 民宿上千家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「如果純粹想要一個歲月靜好的假期，那麼莫干山有上百家民宿可供選擇。如果在放空之餘，你還有點蠢蠢欲動的精力，莫干山同樣能滿足。」浙江省湖州市德清縣莫干山國際旅遊度假區管委會副主任沈耀騰說。

中新社報導，「莫干山的體育基因，有著百年的傳承與弘揚。」沈耀騰說，莫干山是中國大陸著名的避暑勝地，也是近代中國體育事業的發祥地之一。

2007年，南非騎行運動愛好者高天成（中文名）來到莫干山，因喜愛這裡的風景及歷史建築便留了下來，模仿當地農家樂開辦「洋家樂」，這成為莫干山民宿產業的開端。2019年，莫干山生態休閒旅遊產業共接待國內外遊客250.6萬人次，實現旅遊綜合收入26.2億元人民幣。

目前，莫干山已有民宿1000餘家，戶外運動民宿及俱樂部20多個，「體育+民宿」正成為這一浙江民宿「聖地」發展的新業態。莫干山漫運動小鎮，依山而建的山地自行車運動基地、傍水而居的水上皮划艇運動中心，無一不彰顯運動氣息。

37歲的夏雨森就是一位被莫干山的運動氛圍吸引的戶外運動愛好者。2016年，他放棄在上海的工作，舉家遷至此定居。除開辦具有運動元素的民宿，夏雨森還發起成立莫干山運動聯盟，每周至少組織5天的戶外瑜伽、騎行、徒步登山、皮划艇、攀岩等戶外活動。

「以戶外運動走進莫干山，是認識莫干山最正確的方式。」夏雨森說。目前，愈來愈多的人來到莫干山定居，同時土生土長的莫干山人也更願意留下來。

2018年，蔣章鵬將休閒皮划艇引進莫干山，成立了朗途皮划艇基地。「從大學畢業開始，我就從事戶外運動行業。」蔣章鵬說，「中國水上戶外運動相較於國外還是有些差距的，我們發展這個項目是想推廣戶外水上運動，讓更多的人知道這裡」。

5年前，莫干山漫運動小鎮開始嘗試舉辦戶外運動比賽，截至今年已舉辦四屆竹海馬拉松、三屆凱樂石跑山賽等。體育賽事帶來了吃、住、行、遊，還包括裝備、醫療、補給等消費，這也讓當地的民宿主和居民享受紅利。　

據統計，2019年莫干山生態休閒旅遊產業中，體育產業基地接待量達6.5萬餘人次，帶動旅遊入住率提升10%。

民宿 體育 歷史建築

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